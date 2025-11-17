El Fortín, Recalde y San Martín, son los primeros equipos que se clasificaron a los cuartos de final del Torneo Anual 2025 “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Resultados:

Sábado 15/11

Espigas 0 – Recalde 1 (Martín Wilt).

Domingo 16/11

Municipales 2 (Franco Janson y Diego Del Castillo) – San Martín de Sierras Bayas 3 (Braian Tello, Emanuel Appelhans y Maximiliano Braunmüller)

El Fortín 6 (Alejandro Bianciotto x2, Agustín Ruppel, Leonardo Benito, Ibrahim Riva y Axel Arce) – Sierra Chica 1 (Steven Díaz).

La etapa de playoff de Reclasificación u Octavos de Final continúa con los siguientes partidos:

Martes 18/11

20:00 Hs. Racing A. Club vs. Colonias y Cerros, en el Estadio “José Buglione Martinese”.

Jueves 20/11

20:00 Hs. Loma Negra vs. Atlético Hinojo, en la Villa Alfredo Fortabat.

Estudiantes, Ferro y Embajadores, ya se habían clasificado de forma directa a Cuartos de Final.