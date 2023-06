Fútbol: Inician los playoff del Interligas

Este domingo 4 de junio se pondrán en marcha la segunda fase del Torneo Unión Deportiva Regional 2023. Habrá tres partidos en el Partido de Olavarría.

En esta primera instancia de playoff, los cruces serán entre los equipos locales; y se jugarán a partidos de ida y vuelta, y en caso de igualdad en puntos y goles la serie se definirá por penales.

Cronograma de cotejos concernientes a los equipos olavarrienses en Primera División:

San Martín de Sierras Bayas vs. Estudiantes – 15:00 hs. en la Villa Alfredo Fortabat.

Ferro C. Sud vs. Municipales – 15:00 hs. en el “Domingo Francisco Colasurdo.

Sierra Chica vs. Loma Negra – 14:30 hs. en el “Pedro Iriart Legorburu”.

El resto de los enfrentamientos del Interligas son:

Bull Dog vs. Balonpié

Barracas vs. Bancario

Jorge Newbery vs. Racing (LM)

Vélez vs. Sportivo Piazza

Alumni (BJ) vs. Chacarita

San José vs. Sarmiento

Cemento Armado vs. Alumni Azuleño.