En un partido correspondiente a la quinta jornada de la Zona 4 – Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Loma Negra venció a Balonpié de Bolívar por 2-0. Por el mismo grupo, Embajadores y Ferro igualaron en cero.

Este domingo en la Villa Alfredo Fortabat, el equipo Celeste le ganó de buena manera a Balonpié por dos goles de diferencia. El delantero Gabriel Rivas y el volante Miqueas Molina fueron los autores de los tantos de Loma Negra.

Con este triunfo, los dirigidos por Nicolás Rosales suman un total de 5 puntos y se encuentran terceros en la Zona 4. Y así llegan a la última fecha con chances de clasificación a la instancia de playoff del certamen.

En el otro encuentro del grupo, Embajadores y Ferro Carril Sud empataron cero a cero en el Estadio «Clemente Tete Di Carlo». Con esta igualdad, el CEO logró la clasificación a la próxima fase del torneo.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 10 puntos (clasificado); 2) Ferro, 8 pts.; 3) Loma Negra, 5 pts.; y 4) Balonpié, 4 unidades.

Próxima fecha (6ta.):

Domingo 30/11

Loma Negra vs. Embajadores.

Balonpié vs. Ferro.