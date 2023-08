Fútbol: Hubo festejos en Colonias y Cerros

El sábado 12 de Agosto, La Estancia y Burbuja 78 se consagraron campeones de las Zona A y B de la Categoría Libre del certamen amateur de fútbol que organiza la Agrupación Colonias y Cerros.

La Estancia se quedó con todo: primer puesto, goleador y valla menos vencida de la Zona A. Mientras que Burbuja 78 fue el mejor del Apertura 2023 de la Zona B. Ahora se vienen los play-offs y los primeros cuatro equipos de la etapa regular pasan directamente a Cuartos de Final. Los ocho restantes jugaran Octavos de Final, donde los cruces serán entre el mejor versus el peor clasificado en la tabla.

Resultados:

Libre

Burbuja 78 2 – Peña de boca 0

Villa Mi Serranía 2 – La churra 1

La Estancia 8 – Mitre 3

Mariano Moreno 5 – Juvenil 79 2

Amparo Castro 1 – Riff 1

Juventud 5 – Independiente 1

Sierra Chica 2 – Luz y fuerza 0

Santa Águeda 3 – Juventud antoniana 1

Viejo Atlético 2 – Atlanta 1.

Cruces de Octavos de Final:

Zona A

Sierra chica vs. soeco

Amparo Castro vs. Quilmes

Luz y fuerza vs. A. Maradona

Mitre vs Riff.

Zona B

Mariano Moreno vs. Juventud antoniana

Independiente vs. Juvenil 79

La churra vs. Atlanta

Viejo Atlético vs. Peña de boca.

Por otra parte, en la Categoría +35 años, León serrano le gano 5 a 4 a Municipales. Mientras que Dale que va venció 5-0 a Santa Águeda. Hubo empate 2 a 2 entre Club de amigos y Hauswagen. A su vez, Chacarita venció 3-1 a el “Chaira”. Finalmente, El Fortín (líder de la divisional con 52 puntos) empató en un gol con Hinojo.

Resultados Categoría Super Senior:

Fecha 2º

Sierra Chica 10 – Transporte Mandagarán 0

Mariano Moreno 2 – La Tradición 1

Ferro 3 – Ferroviario 2.

Fuente y fotos: Prensa Colonias y Cerros – Sebastián Bonavetti.