Fútbol: Hubo actividad parcial en Colonias y Cerros

El sábado 27 de mayo se jugó parcialmente una nueva fecha de los torneos organizados por la Agrupación Colonias y Cerros. Debido al agua caída por la tormenta del pasado jueves, los encuentros de las categorías Senior, +35 y +50 años se suspendieron. Solamente hubo partidos en la divisional Libre.

Resultados:

Categoría Libre

Villa Mi Serranía 2 – Viejo Atlético 2

Peña de Boca 5 – Juventud Antoniana 1

La Churra 0 – Juventud 0

Luz y Fuerza 1 – Bataráz 0

Burbuja 78 2 – Independiente VAF 1

Amparo Castro 1 – Sierra Chica 0

Riff 1 – La Estancia 8

Mariano Moreno 3 – Santa Águeda 2.

Mientras que los cotejos Mitre vs. Nicolás Avellaneda, Juvenil 79 vs. Atlanta y Quilmes vs. Ingeniería; serán reprogramados.

Fuente y fotos: Prensa Colonias y Cerros – Sebastián Bonavetti.