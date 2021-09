Fútbol: Gran goleada del Chaira en una nueva jornada del certamen liguísta

Este domingo 26 de Septiembre se disputó íntegramente la cuarta fecha del Torneo Apertura 2021 “Copa Norberto Desanzo” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Racing, el líder Ferro, San Martín, Estudiantes y El Fortín.

Estos fueron los resultados y los goleadores de la jornada dominguera:

Racing 9 (Luciano Rojas x4, Matías Ordozgoiti x3, Juan Manuel Ponce y Joaquín Ayesa) – El Provincial 0

San Martín de Sierras Bayas 1 (Alejandro Bianciotto) – Club Luján 0

Ferro Carril Sud 1 (Jonathan Campos) – Sierra Chica 0 Loma Negra 1 (Féliz Galván) – Embajadores 1 (Diego Barzola)

El Fortín 2 (Quimey Marín y Gustavo Tolosa) – Hinojo 1 (Braian Alveira) Estudiantes 2 (Emilio Seibel y Jesús Schwindt) – Municipales 0.

Disputadas parcialmente cuatro fechas, la tabla de posiciones del Apertura de Primera está de la siguiente manera: 1) Ferro, 12 puntos; 2) Racing y El Fortín, 9; 4) Loma Negra, 7; 5) Municipales y Estudiantes, 6; 7) Embajadores, 4; 8) El Provincial, San Martín e Hinojo, 3; y 11) Luján y Sierra Chica, con 0 unidades.

Quinta y próxima Fecha: Sierra Chica vs. Luján, San Martín vs. Racing, Embajadores vs. Ferro, El Provincial vs. Estudiantes, Hinojo vs. Loma Negra, Municipales vs. El Fortín.