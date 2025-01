Fútbol: Goleadores olavarrienses a la Liga Profesional

Juan Ignacio Barbieri jugará para Independiente Rivadavia de Mendoza en la temporada 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División de AFA. Mientras que Braian Guille vestirá la camiseta de Deportivo Riesta en la máxima categoría del fútbol argentino.

Barbieri viene de tener una enorme campaña con Deportivo Armenio en la Primera B Metropolitana. El delantero olavarriense de 28 años marcó 25 tantos en el 2024, y no sólo fue el principal goleador de su categoría; sino que además encabezó el ranking de máximos artilleros de todo el fútbol argentino en mencionado año, junto a Miguel Borja (River Plate – Liga Profesional), Leonel Llodrá (Claypole – Primera C) y Claudio Campostrini (Lamadrid – Primera C).

En la “Lepra mendocina”, “Juani” Barbieri tendrá como compañero al también olavarriense Mauricio Cardillo. Mencionado volante de 21 años disputará su segunda temporada en el equipo mendocino, done tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Por otra parte, Braian Guille desembarcará en Deportivo Riestra. El atacante olavarriense de 27 años llega al “Malevo” cedido sin cargo desde Olimpo de Bahía Blanca, con una opción de compra y contrato vigente en el club del sur bonaerense hasta diciembre de 2026.

Durante la última temporada con Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, Guille disputó 29 partidos; donde anotó cinco goles y aportó cuatro asistencias.

Otros jugadores oriundos de Olavarría que se mantienen y jugarán en 2025 en la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino – AFA son: Lucas Janson y Mateo Mendía (Boca Juniors), Braian Salvareschi (Godoy Cruz), Santiago Salle (Independiente), Lucio Falasco (Aldosivi) y Mateo Clemente (San Lorenzo).