Fútbol: Goleada del Bataráz en el “Guerrero”

Por la 2da. Fecha de la Zona 5 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Estudiantes superó 4-0 a Argentinos de 25 de Mayo. Por el mismo grupo, Racing venció 1-4 a Sporting en 25 de Mayo. Además hubo triunfo de Embajadores sobre Ferro e igualdad de Loma Negra por la Zona 4.

Rápidamente en el inicio del partido, Estudiantes generó la primera acción de peligro con un remate dentro del área de Franco Peralta -tras pase de su hermano Bruno- que el arquero Flavio Biglia tapó abajo. Pero luego al minuto 6, el local consiguió la apertura del marcador con un gran cabeza de Joaquín Stular, tras córner desde la derecha de Bruno Peralta.

Con el envió del 1 a 0. El Bata no se quedó y fue en busca de más. En este sentido, Diego San Julián tuvo su chance con un toque en el aire de primera tras la salida del golero visitante, donde la pelota terminó yéndose por un costado del arco. Luego el mismo jugador albinegro generó otra jugada con un disparo cruzado desde fuera del área grande que terminó apenas desviado.

Ya sobre el cierre del primer tiempo y ante un Argentinos que no generaba nada en ofensiva (solo un cabezazo del centro delantero Jorge Liendo que se fue desviado), el conjunto dirigido hoy por Nicola Orsatti -debido a que Mauricio Peralta debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el clásico ante Racing- consiguió el 2 a 0 al minuto 44 con un remate cruzado desde la derecha del goleador Stular que dejó sin reacción al arquero visitante.

En el comienzo de la segunda mitad, el volante albinegro Emmanuel Sbardolini tuvo un mano a mano con Biglia que terminó con el arquero mandando la pelota al córner. Luego el encuentro se tornó chato sin llegadas claras y muy peleado en el mediocampo. En este sentido el defensor de Argentinos, Ferreyros, se fue expulsado con roja directa por una fuerte infracción sobre el ingresado Padín cuando transcurría el minuto 26. Tres minutos después (29´) y tras una buena jugada de Juan Masson por la izquierda de ataque, donde llegó al fondo de cancha y echó el centro atrás, para que Diego San Julián defina con un certero remate estableciendo el 3 a 0.

Finalmente en el último minuto de juego, Juan Masson decoró el resultado con un gran gol, tras una jugada individual con enganche y remate dentro del área. Así Estudiantes terminó imponiéndose con autoridad a un endeble Argentinos por 4 a 0.

SÍNTESIS:

Estudiantes (4): Biscardi; Alonso, Castarés, Garrido, Leguizamón (Gentil); Candia, San Julián, Sbardolini (Masson), Franco Peralta (Padín); Bruno Peralta (Braun) y Stular (Ferrara). DT.: N. Orsatti.

Argentinos (0): Biglia; Polero (Amaya), Pagliari, Ferreyros, Roldán; Locatelli, Barbalarga (Martínez), Chidichimo (Gómez), Boiserec; Paladino (Apes) y Liendo (Bustingorri). DT.: Boris Caldas.

Goles en el primer tiempo: J. Stular (CAE) a los 6 y 44 minutos.

Goles en el segundo tiempo: D. San Julián (CAE) al minuto 29; J. Masson (CAE) a los 45´.

Amonestados: Stular en Estudiantes. Biglia, Roldán, Polero y Chidichimo por Argentinos.

Expulsado: Ferreyros (ARG).

Árbitro: Paletta (Liga de Tandil).

Estadio Central “Parque Carlos Guerrero” de Club A. Estudiantes de Olavarría.

Otros resultados:

Zona 5

Sportivo de 25 de Mayo 1 (Mirko Montiel) – Racing A. Club 4 (Sebastián Álvarez, Pablo Mujica, Santiago Izaguirre y Uriel Mormando).

Zona 4

Embajadores 2 (Enzo Carrera y Alejo Di Carlo) – Ferro Carril Sud 1 (Thiago Beltrán).

Balonpié de Bolívar 1 (Nicolás Coviello) – Loma Negra 1 (Miqueas Molina).

Próxima Fecha (3ra.):

Zona 4

Ferro vs. Balonpié de Bolívar

Loma Negra vs. Embajadores.

Zona 5

Estudiantes vs. Sportivo 25 de Mayo.

Argentinos de 25 de Mayo vs. Racing.