Fútbol: Ferro y Embajadores jugarán contra equipos de La Pampa

Por la primera instancia de playoff de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2021/22, Ferro Carril Sud se enfrentará a Costa Brava de General Pico. Mientras que Club Embajadores se medirá ante Alvear Football Club de Intendente Alvear, La Pampa.

En esta instancia del certamen, serán duelos mano a mano con partidos de ida y vuelta. En este sentido, los primeros juegos se disputarán el domingo 9 de enero de 2022, y las revanchas serán una semana después (16/1). El equipo Carbonero iniciará la serie de visitante; mientras que el CEO lo hará de local.

Enfrentamientos – Primera Ronda – Pampeana Sur . TRFA:

1: Costa Brava (General Pico) vs. Embajadores (Olavarría) (L)

2: Ferro Carril Sud (Olavarría) vs. Alvear Football Club (Int. Alvear) (L)

3: Independiente (San Cayetano) vs. Balonpié (San Carlos de Bolívar) (L)

4: Liniers (Bahía Blanca) vs. Huracán (Tres Arroyos) (L).

(L) Hace de local en el primer partido.

Segunda Ronda Eliminatoria (23 y 30/01)

Las localias fueron sorteadas

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

Tercera Ronda Eliminatoria (06 y 13/02)

Las localia fue sorteadas

Ganador de A vs. Ganador de B (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

Fuente: Web Ascenso del Interior.