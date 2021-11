Fútbol Femenino: Prosigue el certamen liguísta

El pasado lunes 22 de noviembre se disputó la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Femenino, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, en la chanca auxiliar del Club El Fortín de Olavarría. Mañana domingo se desarrollará la quinta jornada del certamen.

Estos fueron los resultados y goleadoras de la 4ta. fecha:

Ferro Carril Sud 3 (Oriana Vitrano, Brisa Cowes y Mélany Gómez) – Pueyrredón 0

Club Muñoz 1 (Belén Núñez) – Tres Hermanos de Blanca Chica 0

Ferroviario de Hinojo 2 (Susana Altamirano x2) – El Fortín 0

Racing A. Club 4 (Paula Bramajo, Guadalupe Riquelme, Sofía Ortíz y Ana Valderrey) – Luján 2 (Milagros Mortera x2)

Nicolás Avellaneda 0 – Sierra Chica 0.

En base a estos marcadores, la tabla de posiciones de Primera División “A” Copa de Oro muestra a las chicas de Ferroviario de Hinojo en primera colocación con seis puntos. El Fortín y Muñoz las siguen en segundo lugar con cinco unidades.

Por otra parte, la quinta fecha del torneo femenino de Primera se disputará mañana domingo en la cancha del Club Atlético Sierra Chica, y tendrá estos encuentros:

11:40 hs. Sierra Chica vs. Muñoz

13:00 hs. Blanca Chica vs. Fortín

14:30 hs. Ferroviario vs. Nicolás Avellaneda

16:00 hs. Luján vs. Loma Negra

17:30 hs. Racing vs. Ferro.

Fuente: www.capitanadeoro.com.ar