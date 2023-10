Fútbol Femenino: Nace un nuevo club en Olavarría

El miércoles 25 de octubre en el Salón Auditorium del Centro Cultural San José, se llevó a cabo la presentación de una nueva institución deportiva que contará nuestra ciudad. En este caso, Club Ciudad de Olavarría nace priorizando el desarrollo del fútbol femenino.

En esta oportunidad, una persona ligada a los medios de comunicación y al deporte en general, ha tomado la iniciativa de colocar los cimientos en una nueva institución deportiva que se sumará a las ya conocidas de Olavarría. Se trata de César Saldaín, quien en esta oportunidad estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes y Recreación del Municipio, Juan Agustín Galli; del intendente electo Maximiliano Wesner; del presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, Pablo Palahy y del DT Fernando “Yiyo” Román. También asistieron algunas jugadoras del fútbol femenino de nuestra ciudad como Manuela Durán, Rocío Cepeda, Micaela Rosini, Diamela María y la arquera Priscila Calderón.

Juan Agustín Galli fue quien abrió la conferencia de prensa y lo hizo agradeciendo la invitación y “en nombre del equipo de trabajo de la Municipalidad, desearles éxitos y que logren cumplir con cada uno de los objetivos”. Del mismo modo agradeció a César y toda la gente que lo acompaña por el compromiso en la iniciativa y agradeció también a Maxi Wesner, “por darle continuidad a cada una de estas iniciativas”.

Maximiliano Wesner le sucedió en el uso de la palabra y agradeció a todos por la invitación y dijo que “venimos acompañando este proyecto del Club Ciudad de Olavarría en la conformación, de la asociación civil y en todos los trámites respectivos de la persona jurídica en la Provincia de Buenos Aires, con lo cual es un apoyo no solamente desde la institucional, la conformación de la entidad sino que va a ser un apoyo de la continuidad en materia deportiva porque es lo que sentimos, lo que pensamos quienes transitamos las instituciones deportivas”.

Pablo Palahy, presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, añadió que “este proyecto de César no hace tanto que lo tenía en la cabeza. Cuando llamó para contarnos de lo que se venía, nosotros como Liga, bienvenido sea, sobre todo porque va a arrancar con el femenino. Pero no termina ahí, porque es ambicioso generalmente en todo lo que él emprende y hoy por hoy el femenino necesitaba un puntapié semejante como para empezar a impulsar definitivamente una categoría y un género que, pujando día a día. Pero me parece que esto nos va hacer convencer más que el fútbol femenino tiene que estar para quedarse y no estar de paso (…) Así que, bienvenido Club Ciudad de Olavarría a la Liga de Fútbol, bienvenido César, aunque has estado ligado al fútbol desde que naciste prácticamente, primero jugando, después siendo dirigente, estando siempre adentro o afuera de la cancha”, finalizó el presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría.

César Saldaín, el hacedor, continuó con la palabra y reconoció que hacía “rato que no se ponía nervioso” y que era un día de “mucha ansiedad”. Luego agregó que “uno inicialmente sueña los cimientos, la historia del club, la fundación y demás, pero en este caso el sueño arranca con una conversación que tuvimos con Fernando (Román) y con gente de la Liga de Fútbol y una posibilidad de poder jugar a otro nivel, de armar algo a otro nivel”. Luego agregó que “esto es una pasión y me enganché con esta propuesta porque el fútbol femenino me encanta. Me parece que es uno de los deportes que mayor proyección que tiene no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y cuando llega esa loca idea inicial y fuimos realizando los llamados y contactos pertinentes y veíamos que era viable, se le comenzó a dar forma, y la forma es charlando con amigos”.

En cuanto a la denominación del club, Saldaín observó que “nuestra intención es tener un sentido de pertenencia con nuestro pueblo, con nuestra gente y por eso le pusimos Club Ciudad de Olavarría. Más allá del nombre en jurídica es bastante extraño que lo aprueben y demás, peleamos mucho con eso. Quedó definitivamente CLUB SOCIAL ATLÉTICO Y DEPORTIVO CIUDAD DE OLAVARRÍA Asociación Civil, que era un poco largo para ponerlo, entonces quedamos con CLUB CIUDAD DE OLAVARRÍA”.

En este inicio del Club Ciudad de Olavarría, Saldaín señaló que “el primer pasito que vamos a dar, porque esto es cimiento puro, es la conformación de un equipo de fútbol de primera división femenino que tiene la intención, por supuesto de participar en la Liga de Fútbol de Olavarría, pero con el sueño y el anhelo de recibir esa invitación de poder participar con Olavarría en el fútbol de AFA directamente. Para nosotros es un gran desafío y una hermosa oportunidad de mostrarnos”. En este sentido, “quizás tengamos la chance de ser invitados a jugar en la categoría C del fútbol de AFA”. Si bien aún no se puede confirmar por muchos factores, César aseguró que “tenemos preparado un campeonato de fútbol femenino en Primera División con equipos, clubes de AFA”.

Luego hizo uso de la palabra Fernando “Yiyo” Román, quien estará como jefe técnico del plantel, quien observó que “hemos hablado con varias jugadoras, con chicas de afuera también, las invitamos a que se acerquen, el sistema ya está medio armado. La idea es que sean de Olavarría. No es fácil. Hay muchas jugadoras del fútbol local que tiene la posibilidad de llegar, pero también hay muchas jugadoras de afuera que tienen la posibilidad de volver”.

Para cerrar la conferencia de prensa, Pablo Palahy se refirió a la actualidad del fútbol femenino local, expresando que “la realidad del fútbol femenino de hoy está en crecimiento. Cuando nosotros llegamos a la liga no teníamos tres categorías en inferiores. Hoy tenemos tres categorías. En Sub 16 ya se juegan en cancha grande de once contra once. En mayores tenemos once equipos y hoy casi todos los clubes pertenecen justamente a un club. Antes eran `Despensa x´ y jugaban y desde que se hicieron parte de la Liga nosotros empezamos con esa exigencia de que tiene que ser un club. Porque nos parecía que esa era la manera. Ahora vamos por otro camino, por ahí nos está costando, pero creemos que lo vamos a lograr que es la identificación que nosotros queremos que las jugadoras tengan hacia un club”.

