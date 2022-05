Fútbol Femenino Local: Se jugó la segunda jornada de los play-off

El pasado domingo 1 de mayo, se disputó la segunda fecha de los play-off del Torneo de Primera División “Mario Sebastián Esnal” del fútbol femenino olavarriense. La actividad tuvo lugar en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu” del Club Atlético Sierra Chica.

Estos fueron los resultados de la jornada dominguera:

CEF 44 1 (Agustina Girado) – Pueyrredón 0

Ferro Carril Sud 2 (Oriana Vitrano x2) – Municipales 1 (Brisa Chazarreta)

Club Muñoz 3 (Claudia Zapata y Eliana Delletesse x2) – Loma Negra 0

Ferroviario de Hinojo 7 (Susana Altamirano x3, Luz Bulant, Mariela de La Quintana, Yesica Vallejos y Romina Cebrero) – Luján 2 0

Racing A. Club 1 (Julieta Ibarra) – Sierra Chica 0. Las Chairas se clasificaron a la próxima ronda al ganar 3 a 2 por penales

Luján 1 no se presentó a disputar el partido ante Tres Hermanos de Blanca Chica. Las razones esgrimidas por su entrenador Fabricio Battigelli, es que no había transporte público y por ello sus jugadoras no pudieron hacerse presente para disputar el encuentro.

Próxima fecha (3ra. de los play-off) – Domingo 8/5:

Cancha del Club Atlético Hinojo

Ferroviario vs. Loma Negra

Luján 1 vs. Ferro

CEF 44 vs. Racing

Luján 2 vs. Pueyrredón

Tres Hermanos vs. Sierra Chica

Municipales vs. Muñoz.

Fuente: Web Capitana de Oro e Instagram de la Liga de Fútbol Femenino Olavarría.