Fútbol Femenino Local: Se jugó en Colonia Hinojo

El pasado domingo 15 de mayo, se jugó la novena fecha del Torneo de Primera División “Mario Sebastián Esnal” del fútbol femenino olavarriense. La actividad tuvo lugar en la cancha de Santa Águeda de Cnia. Hinojo.

Estos fueron los resultados y goleadoras de la jornada dominguera:

CEF 44 2 (keyla López y Guadalupe Benito) – Racing A. Club 2 (Priscila Beltrán Lora y Julieta Ibarra)

Avellaneda/ Municipales 0 – Club Muñoz 2 (Sonia Tabares y Romina Rivarola)

Lujan 1 1 (Magdalena Batigelli) – Ferro Carril Sud 0

Lujan 2 1 (Danila Delpiani) – Pueyrredón 7 (Marianela Báez, Jaquelina Martín x2, Melisa Rincón, Jennifer Merlos, Micaela Pasini y María Diamela)

CEF 100 0 – Tres Hermanos de Blanca Chica 0. En penales, ganó Blanca Chica por 8 a 7

Ferroviario de Hinojo 5 (Brisa de Olaso, Belen Boyer x2, Susana Altamirano y Gisela Herrero) – Loma Negra 0.

Con estos marcadores, los equipos del CEF 44, Ferroviario, Tres Hermanos de Blanca Chica y Muñoz, clasificaron a semifinales y lucharán por el campeonato.

Próxima fecha (10ma.) – Domingo 22/5:

Estadio “Pedro Iriart Legorburu” del Club Atlético Sierra Chica

9:00 Hs. Lujan 2 vs. Ferro

10:30 Hs. Lujan 1 vs. Pueyrredón

12:00 Hs. CEF 100 vs. Avellaneda/Municipales

13:30 Hs. Racing vs. Loma Negra

15:00 Hs. CEF 44 vs. Ferroviario

16:30 Hs. Blanca Chica vs. Muñoz.

Fuente: Instagram Liga de Fútbol Femenino Olavarría – @ligadefutbolfemeninolavarria.