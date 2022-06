Fútbol Femenino Local: Hubo actividad de Primera en Hinojo

El pasado domingo 19 de junio se disputó parcialmente la segunda fecha del Torneo Clausura 2022 de Primera División de la liga de fútbol femenino olavarriense. La misma se desarrolló en el “Enrique De La Quintana” del Club Atlético Hinojo, donde hubo triunfos de Muñoz, Racing, Ferroviario, Sierra Chica y Municipales.

Resultados y goleadoras:

Ferroviario de Hinojo 2 (Susana Altamirano) – Tres Hermanos de Blanca Chica 0

Sierra Chica 3 (Morena Gorosito x2 y Betiana Pisso) – Lujan 1 1 (Iara Niz)

Club Muñoz 5 (Claudia Zapata, Romina Rivarola, Florencia Prodan y Sonia Tavares x2) – Ferro Carril Sud 0

Racing 2 (Sofía Ortíz y Lucrecia Wagner) – Pueyrredón 1 (Jaquelina Martín)

Loma Negra 0 – Municipales 3 (Noelia Vargas, Brisa Chazarreta y Guadalupe Laborde)

Luján 2 vs. CEF 44. El partido no se disputó, por no presentación de Luján.

Fuente: Instagram de la Liga de Fútbol Femenino Olavarría – @ligadefutbolfemeninolavarria.