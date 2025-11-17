En un cotejo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo 4 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el CEO superó de visitante a Balonpié de Bolívar por 0-2.

En un más que interesante partido que se disputó en territorio bolivarense, los goles del triunfo de Embajadores fueron marcados por el delantero Santino Sacchi (al minuto 41 del primer tiempo) y del defensor Federico Sacher (a los 29′ de la etapa complementaria).

Con este nuevo logro, los dirigidos por Fernando “Tero” Di Carlo mantienen el liderazgo absoluto de la Zona 4 del certamen que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Por otra parte, mañana lunes 17 de noviembre se completará la fecha de mencionado grupo con el partido entre Ferro y Loma Negro; desde las 21:00 horas en el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo”.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 9 puntos; 2) Ferro y Balonpié, 4 pts.; y 4) Loma Negra, 2 unidades.