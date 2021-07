Fútbol: Embajadores bajó al puntero a domicilio

En el último partido de la sexta fecha del Torneo Oficial 2021 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, el escolta Club Embajadores venció al líder Estudiantes por 1-0 en el “Parque Carlos Guerrero”. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Diorio se convirtió en el nuevo puntero del certamen liguísta.

Rápidamente en el inicio del encuentro, Embajadores tuvo la primera situación de sumo peligro con un remate (a medias) dentro del área de Franco Fernández que se fue apenas desviado. Luego el trámite de las acciones se volvió disputado en mitad de cancha y muy hablado, con reiteradas infracciones por parte de ambos conjuntos. Al minuto 24, Estudiantes tuvo su primera situación de gol con un cabezazo forzado de Gerónimo Candia en el segundo palo, tras un buen avance y posterior centro desde la izquierda de Simón Lohidoy.

Pero la apertura del marcador llegó por parte del equipo visitante. En este sentido y tras un rechazo corto de la defensa albinegra, el lateral Nahuel Moro agarró la pelota de aire y con un bombazo desde afuera del área marcó el definitivo 1-0 para el CEO, a los 36 minutos de la etapa inicial.

Por otra parte, en la última bola del partido, y tras un tiro libre desde la derecha, el central Bernardo Junger cabeceó en el centro del área rival y el arquero Rodrigo Vivas tapó lo que era el empate del equipo Bataráz. Finalmente, Embajadores se hizo fuerte de visitante superando por la mínima a Estudiantes.

Formaciones iniciales:

Estudiantes (0): J. Masson; Gentil, Junger, Castarés, Palmieri, Candia, Lohidoy, Román, G. Trepicchio; Schwindt y Seibel. DT: E. De La Vega.

Embajadores (1): R. Vivas; Di Bello, Las Heras, Carlucci, Moro; Scipioni, Bortolotti, J. M. Álvarez, J. Zalazar; Di Carlo y F. Fernández. DT: M. Diorio.

Árbitro: A. Deber. Jueces de líneas: V. Pompei y F. González.

Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” del Club A. Estudiantes de Olavarría.

Disputadas seis jornadas, las posiciones del torneo local quedaron de la siguiente manera: 1) ) Embajadores 16 puntos, 2) Estudiantes 15, 3) Racing 13, 4) San Martín y El Fortín 10, 6) Loma Negra 8, 7) Luján y Ferro 6, 9) Hinojo 5, 10) Municipales y El Provincial 4 y 12) Sierra Chica 1 unidad.

Por otra parte, la séptima y próxima fecha tendrá estos encuentros: Ferro Carril Sud vs. Estudiantes, Luján vs. Municipales, El Provincial vs. Embajadores, Sierra Chica vs. Racing, Loma Negra vs. San Martín e Hinojo vs. El Fortín.