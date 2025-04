Fútbol: El superclásico olavarriense fue para el Bataráz

Por la sexta fecha del Torneo Unión Deportiva Regional 2025 de Primera División, Estudiantes superó de local 1-0 a Racing. Con este resultado, el equipo albinegro se consolida como único líder de la Zona C del certamen. Además hubo triunfos de El Fortín y Espigas.

Tras un primer tiempo pareja con pocas situaciones de peligro por parte de ambos equipos, y donde no se sacaron diferencias en el juego; la apertura del marcador llegó en el segundo minuto de la complementaria por parte de Estudiantes. Luego de un buen pase de Franco Peralta desde la mitad de la cancha, su hermano Bruno Peralta ganó en velocidad y con un remate cruzado venció la resistencia del arquero de Racing, Rodrigo Vivas, para así establecer el uno a cero.

Tras acusar el golpe, el conjunto Chaira adelantó sus líneas en busca de la igualdad; además de meter un par de cambios para darle otro aire, principalmente en ofensiva. Mientras que el elenco Bataráz intentaba mantener la pelota lejos de su arco, tratando de avanzar de contraataque.

Sobre los minutos finales del partido, Matías Ordozgoiti tuvo una buena oportunidad de empatar de tiro libre, pero su remate se fue desviado por arriba del travesaño. Luego en el tiempo adicional al reglamentario y tras una carrera de contragolpe por el centro del campo de juego, Francisco Carneri tuvo la ocasión de liquidar el cotejo, pero su disparo pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Vivas.

Finalmente y en un encuentro que tuvo varios altibajos en el juego propiamente dicho, Estudiantes terminó venciendo bien en el clásico a Racing por 1 a 0 en el “Parque Guerrero”.

SÍNTESIS:

Estudiantes (1): Masson; Alonso (Chevrot), Castarés, Garrido, Leguizamón; Borda, Candia, B. Peralta (Carneri), Sbardolini (Gentil); F. Peralta (Vitale) y Stular (Crivelli). DT: M. Peralta.

Racing (0): Vivas; F. Tucker, Grigera, Rocha, Palmieri; Cataldi (T. Kolmann), Scacheri, Teixeira (Garabento), Ordozgoiti; F. Kolmann (Dolezor) y Tarasco. DT: R. Tucker.

Gol en el segundo tiempo: B. Peralta (CAE) a los 2 minutos.

Amonestados: Sbardolini (CAE) y Grigera (RAC).

Árbitro: Lautaro Bessia.

Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero” de Club Estudiantes Olavarría.

Resultados del resto de la sexta fecha del Interligas:

Ferro Carril Sud 4 (Buongiorno, Vales, Álvarez y Galotti) – Ingeniero Newbery 1 (Samuel).

Club Ciudad de Bolívar 3 (Guevara x2 y Zona) – Balonpié 2 (Iriarte x2).

Colonias y Cerros 1 (Méndez) – Espigas 4 (Rubio, Leal, Garro y Wilt).

Hinojo 1 (Da Rosa) – Urdampilleta 4 (Soler x2, Cañas y López).

Sierra Chica 1 – Bancario 4.

Platense 1 (Pechiar) – Municipales 1 (Benito).

Jorge Newbery 2 (Correa e Irusta -en contra-) – Embajadores 0.

Deportivo Pirovano 2 (Moya y Belatti) – Loma Negra 2 (Juan Basterrica y Lautaro Basterrica).

Racing de La Madrid 2 (Fernández y Monclus) – San Martín de Sierras Bayas 0.

Bull Dog 2 (Orode y Schiebelbain) – Barracas 0.

Casariego 3 (Gadea, Corbera y Díaz) – Juventud 2 (Minvielle x2).

El Fortín 2 (Romero -en contra- y Teves) – Lilán 1 (De Filippo).

En base a estos marcadores, estas son las principales posiciones de cada uno de los grupos:

Zona A: 1) Loma Negra, 14 puntos; 2) El Fortín, 13; 3) Bull Dog, 12; 4) Lilán, 10.

Zona B: 1) Embajadores y Juventud, 13 unidades; 3) Casariego, 10; 4) Espigas, 9.

Zona C: 1) Estudiantes, 18 puntos; 2) Balonpié, 15; 3) Ciudad de Bolívar, 13; 4) Racing La Madrid, 7.

Zona D: 1) Ferro, 16 unidades; 2) Empleados de Comercio, 10; 3) Racing Olavarría, 7; 4) Bancario, 7.

Próxima Fecha (7ma.):

Zona A

Loma Negra vs. Bull Dog.

Colonias y Cerros vs. El Fortín.

Barracas vs. Lilán.

Interzonal: Pirovano vs. Urdampilleta.

Zona B

Espigas vs. Embajadores.

Jorge Newbery vs. Juventud.

Casariego vs. Hinojo.

Zona C

Estudiantes vs. Balonpié.

Platense vs. Racing La Madrid.

San Martín vs. Municipales.

Interzonal: Ciudad de Bolívar vs. Empleados de Comercio.

Zona D

Ingeniero Newbery vs. Racing Olavarría.

Ferro vs. Sierra Chica.

Libre: Bancario.