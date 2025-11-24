Por la quinta fecha de la Zona 5 – Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Racing superó de local 4-0 a Sportivo de 25 de Mayo. De esta manera, el equipo Chaira logró avanzar a la instancias de playoff del certamen.

El primer tiempo mostró a un Racing teniendo la pelota, pero sin ser realmente punzante en ataque. En este sentido, no pudo quebrar la resistencia de Sportivo que desarrolló muy poco juego a lo largo de todo el encuentro.

Sin embargo y a partir de los 20 minutos de la segunda mitad, el Chaira empezó a gravitar en ofensiva. En este sentido y tras una gran corrida, Pablo Mujica eludió al arquero Rodríguez en velocidad y con todo el arco a su disposición estableció la apertura del marcador. Luego al minuto 26 y tras un falta en el área sobre Santiago Izaguirre, Matías Ordozgoiti cambió el penal por gol para así poner el 2 a 0 para el local.

Tras una gran proyección de Facundo Tucker por la derecha -que terminó en un buen centro al área-, Santiago Izaguirre convirtió el 3-0 con un remate de «chilena» a los 29 minutos. Y finalmente a los 35′, Luciano Rojas marcó su tanto para decretar el definitivo 4 a 0 con que Racing terminó goleando a Sportivo.

SÍNTESIS:

Racing (4): Vivas; Tucker, J. Martínez, S. Álvarez, Gonzalo Izaguirre (Palmieri); B. Pérez (Hadad), Santiago Izaguirre, Cevasco (Bortolotti), Ordozgoiti (Mormando); Mujica y Rojas (Garabento) DT.: R. Tucker.

Sportivo (0): F. Gutiérrez; Cuello (Montiel), Martín, Andersen, Meller; Marchella, Silvani, Quintana (Calderone) Castilla; Sosa y Sayavedra (Zunino). DT.: D. Quintana.

Goles en el segundo tiempo: 23′ Pablo Mujica (RAC); 26′ Matías Ordozgoiti -de penal- (RAC); 29′ Santiago Izaguirre (RAC); y 35′ Luciano Rojs (RAC).

Amonestado: Rojas (RAC).

Expulsado: Juan Martín (S) a los 44 minutos de la segunda mitad.

Árbitro: Braian Tiseira (Liga de Fútbol de Bolívar).

Estadio «José Buglione Martinese» de Racing Atletic Club de Olavarría.

Restante resultado de la Zona 5:

Argentinos de 25 de Mayo 1 (Liendo) – Estudiantes 0.

Tabla de Posiciones: 1) Racing, 12 puntos (clasificado); 2) Estudiantes, 9 pts; 3) Argentinos, 9 pts.; y 4) Sportivo, 0 unidades.

Próxima fecha (6ta.):

Domingo 30/11

Sportivo vs. Estudiantes.

Racing vs. Argentinos.