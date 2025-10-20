Fútbol: El Chaira fue más que el Bata en el clásico

Por la primera fecha de la Zona 5 – Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Racing goleó de local 3-0 a Estudiantes. Mientras que por el Grupo 4, Loma Negra y Ferro igualaron en cero.

Fue un partido flojo en el primer tiempo, donde se jugó muy poco y las pocas claras ocasiones de peligro que hubo fueron de Racing, que las aprovechó. En este sentido, los goles del Chaira llegaron por intermedio del volante ofensivo Pablo Mujica, a los 36 y 41 minutos.

Tanto en la primera como en la segunda mitad, a Estudiantes no encontró su juego colectivo habitual; pero sí con algunas individualidades, como por ejemplo el ingreso de Lucas Vides en el segundo tiempo. Sin embargo, el equipo de “La Estrellita” (que fue más práctico y efectivo que su rival) decoró el resultado final con un tanto del mediocampista Santiago Izaguirre al minuto 45 de la complementaria.

SÍNTESIS:

Racing (3): Vivas; Facundo Tucker (Grigera), Martínez, Álvarez, Ayrton Palmieri, Pérez; Santiago Izaguirre, Cevasco, Ordozgoiti ( Mormando); Mujica (Hadad) y Rojas (Garabento). DT.: Roberto Tucker.

Estudiantes (0): Masson; Alonso, Garrido, Vitale, Leguizamón (Flores); Franco Peralta (Gentil), Candia (Crivelli), San Julián, Sbardolini (Vides); Bruno Peralta y Stular ( Ferrara). D.T.: Mauricio Peralta.

Goles: 36´ PT Pablo Mujica (RAC); 41´ PT Pablo Mujica (RAC); 45´ ST Santiago Izaguirre (RAC)

Amonestados: Mujica y Hadad en Racing. Candia y Leguizamón por Estudiantes.

Expulsados: Mauricio Peralta (DT. CAE).

Árbitro: Valentín Pompei.

Estadio “José Buglione Martinese” de Racing Atletic Club de Olavarría.

Por otra parte en la Villa Alfredo Fortabat, Club Atlético Loma Negra igualó de local 0-0 ante Ferro Carril Sud. Mencionado encuentro correspondió a la fecha inicial de la Zona 4 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Federal Amateur.

Próxima Fecha (2da.):

Zona 4

Ferro vs. Embajadores.

Balonpié vs. Loma Negra.

Zona 5

Estudiantes vs. Atlético Argentino de 25 de Mayo.

Sportivo 25 de Mayo vs. Racing.