Fútbol: El Chaira es el nuevo líder del certamen liguista

El domingo 24 de Agosto se disputó la cuarta fecha del Torneo Anual 2025 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Racing, Loma Negra, Embajadores, Ferro, Municipales y Recalde.
Resultados:
Sierra Chica 0 – Racing 4 (Santiago Izaguirre, Rojas, Garabento y Baldo).
San Martín de Sierras Bayas 0 – Loma Negra 2 (Piecenti y Rivas).
Ferro Carril Sud 3 (Leal x2 y Lareu) – El Fortín 0.
Municipales 1 (Mancuello) – Espigas 0.
Recalde 1 (Orsetti) – Colonias y Cerros 0.
Embajadores 4 (Carlucci x2, Bonavetti y Scipioni) – Hinojo 0.
Libre: Estudiantes.
Tabla de Posiciones: 1) Racing, 9 puntos; 2) Embajadores, 8; 3) Espigas y Ferro, 7; 5) Loma Negra y Recalde, 6; 7) Municipales, 5; 8) San Martín, El Fortín y Sierra Chica, 4; 11) Estudiantes 3; 12) Hinojo, 2; y 13) Colonias y Cerros, 0 unidades.
Próxima Fecha (5ta.):
El Fortín vs. Estudiantes.
Espigas vs. Ferro.
Hinojo vs. Municipales.
Loma Negra vs. Sierra Chica.
Racing vs. Recalde.
Colonias y Cerros vs. Embajadores.
Libre: San Martín.