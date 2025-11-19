En un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Anual «Tito Alonso» 2025 de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Racing goleó de local a Colonias y Cerros por 7-0.

En el Estadio «José Buglione Martinese», el equipo Chaira no dejó ningún tipo de dudas ante CyC; al cual superó holgadamente por siete tantos contra cero. Y así se clasificó a la instancia de Cuartos de Final del certamen local.

Román Garabento (en tres oportunidades), Fermín Kolman, Uriel Mormando, Alejandro Cataldi (de penal) y Damián Dolezor, fueron los autores de los goles del conjunto dirigido por Roberto Tucker.

Los Octavos se cierren mañana jueves 20 de Noviembre con el partido entre Loma Negra y Atlético Hinojo, desde las 20 horas en la Villa Alfredo Fortabat.