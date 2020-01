Fútbol: El certamen liguista comenzará parcialmente

Ayer lunes 13 de enero en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Olavarría, se definió que el Torneo Apertura 2020 de Primera División inicie el domingo 9 de febrero. En mencionada jornada se disputarán tres de los cinco partidos de la primera fecha.

En dicha reunión se resolvió que el certamen local de Primera y Reserva comience el 9 de febrero -como había elegido la mayoría de los dirigentes- y que aquellos clubes que habían solicitado postergar el comienzo lo hagan el 23. Para lograr el consenso, se les postergaron las primeras dos fechas a los clubes San Martín de Sierras Bayas, Loma Negra, Hinojo y Sierra Chica; quienes juegan entre sí. Estos compromisos se reprogramaron para el 24 de marzo y 2 de abril. Por otra parte, el Club Luján desistió de jugar en Primera y Reserva en la presente temporada.

Los cruces de la primera fecha de Apertura serán: Racing vs. Embajadores, El Fortín vs. Ferro Carril Sud, Estudiantes vs. Cosecha Mundial, San Martín vs. Hinojo y Sierra Chica vs. Loma Negra (estos dos últimos cotejos se disputarán el 24 de marzo). Además quedó definido que el 25 de enero los clubes deberán entregar la lista de retención de las categorías Primera, Reserva, Quinta y Sexta, y que el libro de pases para estas divisionales cerrará el miércoles posterior a la tercera fecha.