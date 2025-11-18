En el último partido de la cuarta fecha de la Zona 4 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Ferro Carril Sud superó a Loma Negra por 2-1.

Con el Estadio “Domingo Francisco Colasurdo” como escenario, el equipo Carbonero tuvo un buen primer tiempo en donde marcó la diferencia. En este sentido, el delantero Jerónimo Belinchón (a los 18 minutos) y el volante Quimey Marín (44′) anotaron los tantos con que Ferro se fue al entretiempo ganancioso por 2 a 0.

Luego en la segunda mitad, el conjunto Celeste de la Villa Alfredo Fortabat mejoró un poco en su rendimiento, pero solamente le alcanzó para lograr el descuento por intermedio de Alexander Rubio al minuto 20. Finalmente Ferro se quedó con la victoria ante Loma Negra por dos tantos contra uno.

Con este triunfo, los dirigidos por Gustavo Liggerini suben a la segunda colocación en la zona. Mientras que el elenco que entrena Nicolás Rosales quedó relegado en la última ubicación del grupo.

Tabla de Posiciones: 1) Embajadores, 9 puntos; 2) Ferro, 7 ptos.; 3) Balonpié, 4 ptos. y 4) Loma Negra, 2 unidades.

Próxima Fecha (5ta.):

Embajadores vs. Ferro.

Loma Negra vs. Balonpié de Bolívar.