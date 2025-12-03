Por una de las semifinales de los playoff del Torneo Anual «Tito Alonso» de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Ferro Carril Sud superó de local 3-1 a San Martín de Sierras Bayas.
Los goles del equipo Carbonero fueron anotados por Beltrán, Malinauskas y Álvarez. Appelhans descontó para los del Pozo Serrano.
SÍNTESIS:
Ferro (3): Vedelini; Saenz Buruaga, Aguirre, Buongiorno, Tamagnini (Leal), Campos (Ayesa), Malinauskas, Buscaglia, Álvarez; Lareu y Beltrán (Vales). DT: Gustavo Liggerini.
San Martín (1): Serantes; Tello, Becker, Mosca, Colo (Torres), Ariel Tello (Baldo), Dominguez, Masson (Braumuller), Arce (Santiago Colo); Román (Palacios) y Appelhans. DT: Nicolás Serantes.
Goles: 14 PT Beltrán (Ferro); 16 PT Appelhans (San Martín); 26 ST Malinauskas (Ferro); y 50 ST Álvarez (Ferro).
Amonestado: Braian Tello en San Martín.
Árbitro: Jerónimo Gallo.
Estadio «Domingo Francisco Colasurdo».
Fuente: César Arouxet – Conexión Deportiva.
Semifinal – Playoff LFO:
Miércoles 3/12
21:00 Hs. Embajadores vs. Racing, en el Estadio «Clemente Tete Di Carlo». Árbitro: Darío Vidovi.