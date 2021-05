Fútbol: El Burgos de los argentinos Ragg, Barovero y Pisculichi consiguió el ascenso a la Segunda División de España

Burgos CF, equipo que cuenta con el olavarriense Bernardo Ragg como entrenador de arqueros, venció por la mínima al Bilbao Athletic; logrando así el regreso a la Segunda Categoría del Fútbol Español después de 20 años. En mencionado club, se desempeñan como jugadores el arquero Marcelo Barovero y el delantero Leonardo Pisculichi.

Este domingo 24 de Mayo en el Estadio “Francisco de la Hera” de la ciudad de Almendralejo y por la última jornada de la Segunda División “B” de España, Burgos superó 1-0 a Bilbao Athletic. El experimentado atacante Saúl Berjón anotó el único gol del encuentro cuando se jugaba la prórroga. De esta manera, Burgos Club de Fútbol ascendió a la segunda categoría del fútbol español luego de una auténtica eternidad, ya que la última vez que se había desempeñado en dicha división había sido hace dos décadas.

El ex arquero oriundo de Olavarría (que atajó profesionalmente en Loma Negra, Atlanta, Platense, Racing de Avellaneda y Belgrano de Córdoba), Bernardo Martín Ragg, se desempeña como entrenador de porteros en mencionado equipo “blanquinegro”. En este sentido, trabaja con el ex River Plate, Marcelo “Trapito” Barovero; quien fue el arquero del Burgos en el partido decisivo por el ascenso. También forma parte del plantel, Leo Pisculichi, otro ex jugador “Millonario”.