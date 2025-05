Fútbol: El Bataráz fue el mejor de la fase regular del Interligas

Tras igualar 3 a 3 en el clásico olavarriense con Racing, Estudiantes se convirtió en el equipo número uno de la tabla general de toda la etapa regular del Torneo Unión Deportiva Regional 2025 de Primera División.

En el último partido de la octava y última fecha del Torneo Interligas, el equipo Bataráz y el Chaira empataron tres a tres en un más que disputado y entretenido cotejo que se desarrolló en el Estadio “José Bulglione Martinese”.

Al minuto 9 de iniciado el juego, el defensor Facundo Tucker abrió el marcador para Racing. Luego el conjunto Chaira amplió el resultado por intermedio del atacante Rubén Darío Tarasco a los 16 minutos. Tres minutos después, el equipo local se puso 3 a 0 con un gol del delantero Román Garabento. Estudiantes llegó al descuento a los 31 minutos, mediante el volante Bruno Peralta.

En la etapa complementaria, el elenco albinegro consiguió rápidamente el empate con los tantos del mediocampista Gerónimo Candia (5 minutos) y el punta Joaquín Stular (6´). De esta manera y en un clásico nutrido de goles, Racing y Estudiantes terminaron igualando 3 a 3.

SÍNTESIS:

Racing (3): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Nicolás Grigera, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (B. Pérez); Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti, Román Garabento (T. Kolman), Agustín Teixeira (F. Kolman) y Rubén Tarasco. DT: Roberto Tucker.

Estudiantes (3): Julián Masson; Ramiro Alonso, Leandro Castarés, Manuel Garrido, Enzo Leguizamón; Gerónimo Candia, Gastón Borda (F. Carneri), Emmanuel Sbardolini (L. Vitale); Franco Peralta (M. Chevrot); Bruno Peralta (K. Gentil) y Joaquín Stular (L. Crivelli). DT: Mauricio Peralta.

Goles en el primer tiempo: 9´ Facundo Tucker (RAC); 16´ Rubén Tarasco (RAC); 19´ Román Garabento (RAC); 31´ Bruno Peralta (CAE).

Goles en el segundo teimpo: 5´ Gerónimo Candia (CAE); 6´ Joaquín Stular (CAE).

Amonestados: Tucker, Grigera, S. Izaguirre y Ordozgoiti, por Racing. Sbardolini en Estudiantes.

Árbitro: Valentín Pompei.

Estadio “José Buglione Martinese” de Racing Atletic Club de Olavarría.

Producto de mencionado resultado, el equipo Bataráz que dirige Mauricio Peralta logró el primer puesto en la tabla general de la etapa regular (de grupos) del Torneo Interligas con un total de 20 puntos. Mencionado logro le vale a Estudiantes para poder definir todas las series de playoff en condición de local.

Tablas de Posiciones finales:

Zona A: 1) Loma Negra, 18 puntos (clasificado); 2) El Fortín, 16 (clasificado); 3) Lilán y Bull Dog 14 (clasificados); 5) Pirovano, 10; 6) Colonias y Cerros, 3; y 7) Barracas, 1.

Zona B: 1) Embajadores, 17 puntos (clasificado); 2) Juventud y Casariego, 16 (clasificados); 4) Espigas, 13 (clasificado); 5) Jorge Newbery, 11; 6) Hinojo, 7; y 7) Urdampilleta, 6.

Zona C: 1) Estudiantes, 20 puntos (clasificado); 2) Balonpié, 16 (clasificado); 3) Ciudad de Bolívar, 14 (clasificado); 4) Racing La Madrid, 11; 5) Municipales, 5; 6) San Martín y Platense, 4.

Zona D: 1) Ferro, 17 puntos (clasificado); 2) Empleados de Comercio y Racing Olavarría, 11 (clasificados); 4) Bancario, 8 (clasificado); 5) Sierra Chica, 5; y 6) Ingeniero Newbery, 1.

Cruces Playoffs – Octavos de Final – Interligas:

(Partidos de ida y vuelta, donde los primeros nombrados definen de local)

Estudiantes vs. Bancario de Daireaux.

Ferro Carril Sud vs. Racing de La Madrid.

Loma Negra vs. Espigas.

Embajadores vs. Bull Dog de Daireaux.

Balonpié de Bolívar vs. Empleados de Comercio de Bolívar.

El Fortín vs. Club Ciudad de Bolívar.

Casariego de Bolívar vs. Lilán de Laprida.

Racing de Olavarría vs. Juventud de Laprida