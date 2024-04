Fútbol: El Bataráz es el único líder

Tras vencer a Espigas, Estudiantes se convirtió en el único puntero de la etapa local del Torneo Interligas 2024 de Primera División. Además hubo triunfos de Racing, Hinojo y Sierra Chica.

Resultados y goleadores:

Sábado 20/4

Municipales 0 – Racing 5 (Ignacio Baldo -en contra-, Santiago Izaguirre, Matías Ordozgoiti y Nicolás Daffara x2).

Domingo 21/4

Estudiantes 1 (Gervasio Pelaytay) – Espigas 0.

Ferro 1 (Ramón Sánchez) – Colonias y Cerros 1 (Emmanuel Appelhans).

Sierra Chica 1 (Agustín García) – Loma Negra 0.

Hinojo 1 (Julio Callegaro) – San Martín de Sierras Bayas 0.

21:00 Hs. Embajadores vs. El Fortín, en el “Clemente Tete Di Carlos”.

Tabla de Posiciones: 1) Estudiantes, 19 puntos; 2) Ferro, 17; 3) Racing y El Fortín (-1 partido), 15; 5) Embajadores (-1) y Municipales, 12; 7) Loma Negra, 7; 8) Espigas y Hinojo, 6; 10) San Martín y Colonias y Cerros, 4; 12) Sierra Chica, 3 unidades.

Próxima Fecha (8va. – 28/4):

Racing vs. San Martín

Espigas vs. Hinojo

Municipales vs. Sierra Chica

Loma Negra vs. Embajadores

El Fortín vs. Ferro

Colonias y Cerros vs. Estudiantes.