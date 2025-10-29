Fútbol: Culminó la fecha de la Primera Local

3 horas ago Deportes

Con los triunfos de Racing y Municipales, se cerró este martes 28 de Octubre la undécima fecha del Torneo Anual “Tito Alonso” 2025 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Racing Atletic Club de Olavarría (Foto: Instagram Planeta Chaira).

Resultados:

Racing A. Club 4 (Agustín Teixiera, Uriel Mormando, Diego Garabento y Fermín Kholman) – Espigas 0.

Recalde 0 – Municipales 2 (Diego del Castillo x2).

Tabla de Posiciones: 1) Ferro, 25 puntos; 2) Estudiantes, 22; 3) Embajadores, 20; 4) Municipales y Racing, 19; 6) Loma Negra, 17; 7) Espigas, 12; 8) Recalde y El Fortín, 10; 10) Sierra Chica y San Martín, 9; 12) Hinojo, 7; y 13) Colonias y Cerros 1.

Próxima Fecha (12º):

Domingo 2/11

15:30 Hs. El Fortín vs. San Martín de Sierras Bayas, en el “Ricardo Sánchez”.

Lunes 3/11

19:00 Hs. Estudiantes vs. Sierra Chica, en el Parque Carlos Guerrero.

Martes 4/11

19:00 Hs. Hinojo vs. Racing A. Club, en el “Enrique De La Quintana”.

20:30 Hs. Ferro vs. Recalde, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.

Miércoles 5/11

16:30 Hs. Municipales vs. Embajadores, en el “José Salvador Stuppia”.

20:45 Hs. Espigas vs. Loma Negra, en la Villa Alfredo Fortabat.

Libre: Colonias y Cerros.

