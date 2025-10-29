Fútbol: Culminó la fecha de la Primera Local

Con los triunfos de Racing y Municipales, se cerró este martes 28 de Octubre la undécima fecha del Torneo Anual “Tito Alonso” 2025 de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

Resultados:

Racing A. Club 4 (Agustín Teixiera, Uriel Mormando, Diego Garabento y Fermín Kholman) – Espigas 0.

Recalde 0 – Municipales 2 (Diego del Castillo x2).

Tabla de Posiciones: 1) Ferro, 25 puntos; 2) Estudiantes, 22; 3) Embajadores, 20; 4) Municipales y Racing, 19; 6) Loma Negra, 17; 7) Espigas, 12; 8) Recalde y El Fortín, 10; 10) Sierra Chica y San Martín, 9; 12) Hinojo, 7; y 13) Colonias y Cerros 1.

Próxima Fecha (12º):

Domingo 2/11

15:30 Hs. El Fortín vs. San Martín de Sierras Bayas, en el “Ricardo Sánchez”.

Lunes 3/11

19:00 Hs. Estudiantes vs. Sierra Chica, en el Parque Carlos Guerrero.

Martes 4/11

19:00 Hs. Hinojo vs. Racing A. Club, en el “Enrique De La Quintana”.

20:30 Hs. Ferro vs. Recalde, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.

Miércoles 5/11

16:30 Hs. Municipales vs. Embajadores, en el “José Salvador Stuppia”.

20:45 Hs. Espigas vs. Loma Negra, en la Villa Alfredo Fortabat.

Libre: Colonias y Cerros.