Fútbol: Comienza la actividad oficial del 2024

Este domingo 3 de marzo se pondrán en marcha los Torneos de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, tanto en la rama masculina como femenina. Mientras que las inferiores, lo harán desde hoy viernes.

Cronograma de partidos de la 1ra. Fecha del Torneo Integración 2024 de Divisiones Formativas de la LFO:

Zona 1:

Racing vs. Estudiantes (en Cancha de Racing). Viernes 18 horas en 5ta. y 10ma. Sábado 11 hs. en 6ta., 7ta., 8va. y 9na.

Colonias y Cerros vs. San Martín de Sierras Bayas (en Cancha La tradición). Sábado 10 hs. en 8ta., 6ta. y 5ta.

Hinojo vs. Loma Negra (en Cancha de Hinojo). Sábado 10 hs. en 6ta., 9na. y 10ma.

Zona 2:

El Fortín vs. Ferro (en Cancha de El Fortín). Sábado 10 hs. en 10ma., 9na. y 6ta. Viernes 18 hs. (en Cancha de Ferro) en 8va., 7ma. y 5ta.

Embajadores vs. Luján (en Cancha del CEO). Sábado 9:30 hs. en 7ma., 6ta. y 5ta.

Sierra Chica vs. Municipales (en Cancha de Sierra Chica). Sábado 11 hs. en 10ma., 7ma., 9na. y 5ta.

Cronograma 1ra. Fecha Fase Local (donde se juega una rueda todos contra todos) de Primera División de la LFO:

Domingo 3/3

Municipales vs. Hinojo, en Cancha de Municipales desde las 16:00 hs.

Loma Negra vs. San Martín de Sierras Bayas, en la Villa Alfredo Fortabat a las 16:30 hs.

El Fortín vs. Espigas, a partir de las 16:00 hs. en el Estadio “Ricardo Sánchez”.

Embajadores vs. Ferro Carril Sud, en el “Clemente Di Carlo” desde las 20:00 hs.

Sierra Chica vs. Estudiantes, en el Estadio “Pedro Iriart Legorburu” a las 17:00 hs.

Postergado: Racing vs. Colonias y Cerros.

Cronograma 1ra. Fecha Primera División Femenina de la LFO:

Domingo 3/3

11:30 hs.: El Fortín vs Muñoz, en la Cancha de El Fortín.

15:00 hs.: Estudiantes vs. Club Ciudad de Olavarría, en la Cancha de Sierra Chica.

16:00 hs. Embajadores vs. Ferro, en Cancha de Embajadores.

18:00 hs. Municipales “A” vs. Municipales “B”, en Cancha de Municipales.