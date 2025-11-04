Fútbol: Comenzó una nueva jornada del certamen doméstico

El domingo 2 de Noviembre se puso en marcha la 12º Fecha del Torneo Anual 2025 “Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Estudiantes y El Fortín.
Resultados:
Domingo 2/11
El Fortín 4 (Leonardo Benito, Bernardo Junger, Sebastián Rodríguez y Agustín Ruppel) – San Martín de Sierras Bayas 1 (Braian Tello).
Lunes 3/11
Estudiantes 3 (Lorenzo Ferrara, Enzo Leguizamón y Lautaro Crivelli) – Sierra Chica 0.
Próximos Partidos:
Miércoles 5/11
19:00 Hs. Hinojo vs. Racing A. Club, en el “Enrique De La Quintana”.
20:30 Hs. Ferro vs. Recalde, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.
16:30 Hs. Municipales vs. Embajadores, en el “José Salvador Stuppia”.
20:45 Hs. Espigas vs. Loma Negra, en la Villa Alfredo Fortabat.
Libre: Colonias y Cerros.