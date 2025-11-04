Fútbol: Comenzó una nueva jornada del certamen doméstico

El domingo 2 de Noviembre se puso en marcha la 12º Fecha del Torneo Anual 2025 “Tito Alonso” de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Hubo triunfos de Estudiantes y El Fortín.

Resultados:

Domingo 2/11

El Fortín 4 (Leonardo Benito, Bernardo Junger, Sebastián Rodríguez y Agustín Ruppel) – San Martín de Sierras Bayas 1 (Braian Tello).

Lunes 3/11

Estudiantes 3 (Lorenzo Ferrara, Enzo Leguizamón y Lautaro Crivelli) – Sierra Chica 0.

Próximos Partidos:

Miércoles 5/11

19:00 Hs. Hinojo vs. Racing A. Club, en el “Enrique De La Quintana”.

20:30 Hs. Ferro vs. Recalde, en el “Domingo Francisco Colasurdo”.

16:30 Hs. Municipales vs. Embajadores, en el “José Salvador Stuppia”.

20:45 Hs. Espigas vs. Loma Negra, en la Villa Alfredo Fortabat.

Libre: Colonias y Cerros.