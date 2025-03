Fútbol: Comenzó una nueva edición del Interligas

Este domingo 2 de Marzo se disputó parcialmente la primera fecha del Torneo Unión Deportiva Regional 2025. Hubo triunfos de Ferro, Estudiantes, San Martín, Loma Negra, Sierra Chica y Colonias y Cerros.

Estos fueron los resultados de los partidos que atañen a los equipos que representan a la Liga de Fútbol de Olavarría:

Colonias y Cerros 5 (Jeremías Aprile, Nazareno González, Jonatan Ugon x2 y Diego Del Castillo) – Barracas de Bolívar 1.

San Martín de Sierras Bayas 2 (Facundo Masson y en contra) – Platense de Laprida 0.

Sierra Chica 1 (Nahuel Betti) – Ingeniero Newbery de La Madrid 0.

El Fortín 1 (Emiliano Piecenti) – Ferro Carril Sud 4 (Ramón Galotti x2 y Nicolás Lareu x2).

Municipales 0 – Club Ciudad de Bolívar 1 (Mateo Guevara).

Atlético Hinojo vs. Newbery de Laprida (Partido postergado por mal tiempo).

Lilán de Laprida 2 (Tomás Andreatta y Agustín Arismendi) – Loma Negra 3 (Imanol Schmit, Bautista Ferreyra y Alexis Guzmán).

Juventud de Laprida 2 (Padín y Mormando) – Espigas 0.

Atlético Urdampilleta vs. Embajadores.

Racing de La Madrid 1 (Agustín Fernández) – Estudiantes 3 (Emmanuel Sbardolini x2 y Franco Peralta).

Próxima Fecha (2da.):

Domingo 9/3

Loma Negra vs. Colonias y Cerros.

Barracas Bolívar vs. El Fortín.

Espigas vs. Atlético Urdampilleta.

Embajadores vs. Atlético Hinojo.

Municipales vs. Racing de La Madrid.

Ciudad de Bolívar vs. Estudiantes.

Balompié de Bolívar vs. San Martín.

Sierra Chica vs. Racing.