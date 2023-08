Fútbol: Colonias y Cerros entró en etapa de definiciones

Este sábado 26 de Agosto en las canchas del Complejo “La Tradición” de Olavarría, se disputó una nueva jornada para las categorías Libre y +35 años que organiza la Agrupación Colonias y Cerros.

Resultados:

Divisional Libre

Zona A

La Estancia 4 – Mitre 2

Ingeniería 3 – Luz y fuerza 3. Por penales (6 a 5) ganó Ingeniería

Nicolás Avellaneda 4 – Amparo Castro 2

Bataráz 1 – Sierra Chica 1. Por penales (4 a 2) triunfó Sierra Chica.

Ahora, por la Copa de Oro jugarán: La Estancia vs. Sierra Chica y

Nicolás Avellaneda vs. Ingeniería. Mientras que por la Copa de Plata, lo harán Bataráz vs. Mitre y Amparo Castro vs. Luz y fuerza.

Zona B

Burbuja 78 1 – Juvenil 79 3

Juventud 1 – Viejo Atlético 1. Por penales ganó Juventud 5 a 4

Villa Mi Serranía 3 – La Churra 0

Santa Águeda 1 – Mariano Moreno 0.

Ahora en semifinales, jugarán Villa Mi Serranía vs. Santa Águeda y Juvenil 79 vs. Juventud. Mientras que por la Copa Campeonato, las semis serán Burbuja 78 vs. Viejo Atlético y Mariano Moreno vs. La Churra. Y la Final de la Copa de Plata la disputarán Peña de Boca vs. Juventud Antoniana.

Divisional +35 años

Torneo Apertura – Fecha 23º

El Fortín 3 – Hauswagen 0

León Serrano 1 – Amparo Castro 1

Dale que va 1 – Agro San José 3

Hinojo 4 – Mariano Moreno 2

Racing 7 – La Academia 1

Santa Águeda 0 – Independiente 2.

El equipo de El Fortín es el líder del certamen con 58 puntos.

Fuente y fotos: Prensa Colonias y Cerros – Sebastián Bonavetti.