Fútbol: Colonias y Cerros entra en etapas de definiciones

Entre el sábado 31 de Julio y el domingo 1 de Agosto, se disputó la duodécima fecha del Torneo Apertura 2021 de fútbol amateur que organiza la Agrupación Colonias y Cerros, en las divisionales A, A1 y B. Mientras que en + 32 años, se conocieron los finalistas de los playoff.

En la Divisional A de CyC, Viejo Atlético le ganó 1-0 All Boys y sigue puntero e invicto. Mientras que Villa Mi Serranía venció 3-0 a Amparo Castro, y Mariano Moreno igualó en 0 con La Amistad. Por su parte, Independiente no pudo con La Fraternidad y cayó por 2-1 . El Bataráz goleó a Aoma por 3-0; mientras que Villa Floresta perdió 0-2 con Defensores de Hinojo. A su vez, Villa Magdalena y Facundo Quiroga no se sacaron ventajas y empataron 0-0. Finalmente, Santa Agueda goleó 4-1 a la Peña de Boca e Ingeniería venció 2-0 a Molino Viejo.

Por otra parte en la Categoría A1, Burbuja 78 empató 1-1 con Crotto FC; mientras que La Churra le ganó 3-0 a León Serrano y llegó a lo mas alto de la tabla de posiciones. Por su parte, Riff goleó 4-0 a Luz y Fuerza; mientras que Hipólito Irigoyen superó 1-0 a Porto FC. Blazzer venció 4-3 a Juventud Antoniana. Bloquera El Rulo le ganó por la minina diferencia a Los Leones. Finalmente, Veterinaria Ombú cayó ante Juventud por 3 a 2, y Atlanta superó 1-0 a Los Robles.

En la Categoría+32 años se jugaron las semifinales de los Playoffs, donde Club de Amigos le ganó a Santa Agueda por 2-1; mientras que Dale Que va (1° de la Fase Regular) venció 2-0 a Deportivo Español. De esta manera, la final de los Playoffs sera la próxima semana entre Dale Que Va y Club de Amigos. Si el ganador es Dale Que Va, será el campeón del Apertura; pero si el triunfador es Club de Amigos, volverán a enfrentarse para determinar el campeó del primer torneo de 2021.

Finalmente, la fecha 12° del Apertura 2021 para la Categoría B, en sus dos zonas, tuvo estos resultados:

Independiente de Colonia San Miguel A 1 – Deportivo Isaura 0

Independiente CSM B 2 – Defensa y Justicia 2

Tiro Federal 3 – Lanceros 0

Eucaliptus 0 – Veteranos 3

Barrio Independencia 12 – América 1

Sarmiento Norte 2 – Chacarita 1

Independiente (O) 1 – Santa Isabel 3

Hauswaguen 3 – Liverpool 0

San Vicente 2 – Vatos Locos 2

JCO 2 – Deportivo Olavarría 2

La Academia 0 – Mitre 0

Los Toritos 3 – Pueyrredón 0

La Banda de la Abuela 6 – Águilas Blancas 0.

Fotos y fuente: www.coloniasycerros.com.ar