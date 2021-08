Fútbol: Colonias y Cerros entra en etapas de definiciones

Entre el sábado 28 y el domingo 29 de Agosto, se desarrolló un nuevo fin de semana del Torneo Apertura 2021 de fútbol amateur que organiza la Agrupación Colonias y Cerros. La divisional A disputó la 16ta. fecha, mientras que en A1 y B hubo partidos de playoffs.

En la jornada sabatina, se jugó la anteúltima fecha del Apertura de CyC A; donde se dieron los siguientes resultados:

La Fraternidad 1 – La Amistad 1

Viejo Atlético 5 – Villa Magdalena 0

Villa Mi Serranía 0 – Villa Floresta 0

Mariano Moreno 3 – La Peña de Boca 3

Facundo Quiroga 3 – Aoma 0

All Boys 1 – Molino Viejo 0

El Bataráz 2 – Santa Águeda 3

Defensores de Hinojo 2 – Facultad de Ingeniería 2

Independiente de Loma Negra 3 – Amparo Castro 1.

Por su parte en la categoría A1, se jugaron los Octavos de Final; y estos fueron los marcadores:

La Churra 3 – León serrano 0

Juventud 2 – Juventud Antoniana 0

Crotto 4 – Luz y Fuerza 2

Blazzer 3 – Los Robles 1

Bloquera El Rulo 1 – Veterinaria El Ombú 0

Burbuja 78 3 – Porto FC 0

Atlanta 3 – Los Leones 0.

Con estos resultados, los Cuartos de Final se jugarán de la siguiente manera:

La Churra vs. Atlanta

Juventud vs. Burbuja 78

Crotto vs. Bloquera El Rulo

Blazzer vs. Hipólito Yrigoyen.

Mientras que en la divisional veteranos +32 años, dio inicio el Torneo Oficial 2021 con tres partidos:

Independiente Serrano 4 – Santa Águeda 2

Aoma 0 – Kiosco Avenida 0

Club de Amigos 0 – Deportivo Español 0.

Finalmente en la B de Colonias y Cerros, ayer domingo se desarrollaron los encuentros de los Cuartos de Final de Apertura en ambas zonas. Estos fueron los resultados:

Zona 1

Independiente de Colonia San Miguel A 0 – Los Toritos 1

Eucaliptus 1 – Independiente de colonia San Miguel B 0

Hauswagen 3 – Veteranos 0

Sarmiento Norte 3 – Deportivo Isaura 1.

Zona 2

Lanceros pasó a la próxima fase por la no presentación de Tiro federal

Barrio Independencia 5 – Independiente de Olavarría 0.

Santa Isabel 4 – San Viciente 0

Deportivo Olavarría 1 – Vatos Locos 0.

De esta manera, las semifinales de CyC B se jugarán de esta manera: Sarmiento Norte vs. Hauswagen y

Eucaliptus vs. Los Toritos, por la Zona 1; Lanceros vs. Barrio Independencia y Santa Isabel vs. Deportivo Olavarría, lo harán en la Zona 2.

Fuente: coloniasycerros.com.ar

Imágenes: Fotografías Verito.