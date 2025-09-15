Fútbol: Cinco serán los equipos olavarrienses en el venidero Federal Amateur

Embajadores, Racing, Estudiantes, Ferro y Loma Negra, representarán a la Liga de Fútbol de Olavarría en el Torneo Federal Amateur 2025/26.

En la jornada de este lunes 15 de Septiembre, el Consejo Federal de Fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino – AFA otorgó la licencia deportiva a Fútbol Club Ferro Carril Sud y Club Social y Deportivo Loma Negra para que sean parte del Torneo Federal Amateur; el cual dará comienzo el domingo 19 de Octubre.

Además estarán jugando mencionado certamen Club Embajadores (Campeón Anual 2024 de la Liga de Fútbol de Olavarría), Racing Atletic Club (Campeón de la Copa Centenario 2025) y Club Atlético Estudiantes (por ser el mejor equipo olavarriense ubicado en el Torneo Unión Deportivo Regional 2025).