Fútbol Amateur: Pasó una nueva jornada de OFA

El último domingo 23 de abril se jugó la séptima fecha del Torneo Apertura 2023 organizado por OFA (Olavarría Fútbol Amateur).
Resultados y goleadores de la jornada Nº 7:
CANCHA DANUBIO
VETERANOS 0 – FLAMARIA 2 (JEREMÍAS TAMAME X2).
DEPORTIVO ESPAÑOL 7 (DAMIÁN ALONSO X2, PEDRO BOADO PEDRO X2, JUAN FÉLIX X2 y GONZALO BIONDI) – VIRI VIRI 2 (BRAIAN GUARDIA x2).
CANCHA EUCALIPTO
LOS AMIGOS 2 (GONZALO OVIEDO y AGUSTÍN ROJAS) –
COSTERO SUR 3 (FERNANDO BENÍTEZ X2 y RIGOBERTO ESCOBAR)-
JAMAICA 3 (EMANUEL VIVAS x2 y NAZARENO LALLANA) – ZONA EMILIOZZI 0.
VILLA AURORA GANÓ LOS PUNTOS.
PRINCIPALES POSICIONES: 1) VILLA AURORA, 18 pts.; 2) JAMAICA, DEPORTIVO ESPAÑOL y FLAMARIA, 16; 5) COSTERO SUR, 12 pts.
Fuente y foto: Facebook Ofa Olavarría.