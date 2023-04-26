Fútbol Amateur: Pasó una nueva jornada de OFA

abril 26, 2023 Sociedad

El último domingo 23 de abril se jugó la séptima fecha del Torneo Apertura 2023 organizado por OFA (Olavarría Fútbol Amateur). 

Resultados y goleadores de la jornada Nº 7:

CANCHA DANUBIO

VETERANOS 0 – FLAMARIA 2 (JEREMÍAS TAMAME X2).
DEPORTIVO ESPAÑOL 7 (DAMIÁN ALONSO X2, PEDRO BOADO PEDRO X2, JUAN FÉLIX X2 y GONZALO BIONDI) – VIRI VIRI 2 (BRAIAN GUARDIA x2).

CANCHA EUCALIPTO

LOS AMIGOS 2 (GONZALO OVIEDO y AGUSTÍN ROJAS) –
COSTERO SUR 3 (FERNANDO BENÍTEZ X2 y RIGOBERTO ESCOBAR)-
JAMAICA 3 (EMANUEL VIVAS x2 y NAZARENO LALLANA) – ZONA EMILIOZZI 0.
VILLA AURORA GANÓ LOS PUNTOS.

PRINCIPALES POSICIONES: 1) VILLA AURORA, 18 pts.; 2) JAMAICA, DEPORTIVO ESPAÑOL y FLAMARIA, 16; 5) COSTERO SUR, 12 pts.

Fuente y foto: Facebook Ofa Olavarría.

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