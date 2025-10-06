Fútbol: Agónico triunfo del Bataráz en el clásico

Por la novena fecha del Torneo “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, Estudiantes le ganó de visitante 1-0 a Racing. Además hubo victorias de El Fortín y San Martín.

Este domingo 5 de Octubre en el Estadio “José Buglione Martinese”, el equipo Bataráz pisó fuerte en el clásico ganándole al Chaira por la mínima.

Dentro de encuentro muy disputado de principio a fin, y con pocas buenas acciones de peligro por parte de ambos conjuntos, Estudiantes se llevó la victoria por 0 a 1; producto de un gran cabezazo de Leandro Castarés al minuto 49 del segundo tiempo, tras un córner desde la izquierda de Diego San Julián.

Otros resultados:

Colonias y Cerros 0 – El Fortín 6 (Rodrigo Garro x2, Alejandro Bianciotto, Leonardo Benito, Emanuel Teves y Axel Arce).

San Martín de Sierras Bayas 1 (Santiago Colo) – Municipales 0.

Próximos partidos:

Lunes 6/10

20:00 Hs. Atlético Hinojo vs. Espigas.

Martes 7/10

16:00 Hs. Sierra Chica vs. Embajadores.

20:00 Hs. Loma Negra vs. Ferro Carril Sud.