Fuerte Temporal Azotó el Noroeste Bonaerense: Daños, Ráfagas de 90 km/h y Cortes de Luz

Junín, Chivilcoy y Ameghino se encuentran entre las localidades más afectadas por el paso de un sistema frontal frío que provocó voladuras de techos, caída de árboles y la activación del protocolo de emergencias. Persiste la alerta naranja en la región.

Las últimas horas del jueves y la madrugada de este viernes estuvieron marcadas por un intenso temporal que impactó en diversas localidades del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, dejando a su paso importantes destrozos. El avance de un sistema frontal frío generó un brusco cambio en el clima, con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Junín, la Ciudad Más Afectada

Alrededor de las 21 horas del jueves, la tormenta golpeó con particular fuerza a Junín y sus alrededores, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 90 km/h. Las principales consecuencias fueron:

Daños Materiales: Caída de árboles, voladuras de techos y daños en viviendas.

Caída de árboles, voladuras de techos y daños en viviendas. Cortes de Luz: Al menos 15 barrios sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico.

Al menos sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico. Voladura de Estructura: Se reportó la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado en inmediaciones de la Ruta 7.

El intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias, desplegando cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes. El fenómeno obligó a evacuar a una familia, aunque no se reportaron heridos oficialmente.

Daños en Chivilcoy y Ameghino

El temporal también se sintió en otras localidades del noroeste:

Chivilcoy: Las intensas lluvias llegaron alrededor de las 22 horas del jueves.

Las intensas lluvias llegaron alrededor de las 22 horas del jueves. Ameghino: Sufrió importantes cortes de luz y caída de árboles. El personal de la Cooperativa Eléctrica logró normalizar el suministro en la red local pese a las condiciones adversas.

Alerta Meteorológica Vigente

La región noroeste de la Provincia de Buenos Aires se mantiene bajo Alerta Naranja por tormentas fuertes hasta la mañana de este viernes.

Localidades como Olavarría, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó se encuentran incluidas en el aviso por tormentas. Se prevé que la alerta descienda a nivel amarillo en el transcurso de la mañana y las condiciones mejoren hacia la tarde.