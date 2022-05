“Fue una temporada nueva y la disfruté lo más que pude”

Expreso el pivot Ignacio “Nacho” Galardo, sobre lo que fue su primera campaña como profesional jugando en otro equipo que no sea Estudiantes de Olavarría. En esta Liga Argentina de Básquet 2021/2022, el olavarriense vistió las camisetas de Deportivo Norte y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

“Fue una temporada nueva para mí, en el sentido que fue la primera que salí a nivel profesional de Estudiantes; y la disfruté lo más que pude”, manifestó “Nacho” Galardo. En este sentido, agregó que “tuve experiencia en dos clubes. En Deportivo Norte me encontré con una idea de juego la cual me costó adaptarme un poco. Y en Rocamora, en los primeros partidos me sentí muy cómodo, encontrando un buen lugar en el equipo. Pero los resultados no nos fueron acompañando y el final de la temporada se nos complicó bastante”.

El pivot oriundo de Olavarría -de 24 años y 2.05 metros de altura- inició la campaña 2021/22 en Deportivo Norte; donde disputó 18 partidos, promediando 2.1 puntos, 4 rebotes y 0.7 tapones en 13 minutos de juego por encuentro. Luego pasó a la Conferencia Sur para sumarse a Rocamora. Allí tuvo más protagonismo. Jugó 23 cotejos, promediando 4.3 puntos, 6.1 rebotes y 0.7 tapones en 20 minutos de acciones por partidos.

Por otra parte y en la faceta colectiva, para el equipo entrerriano de Concepción del Uruguay -que tuvo a “Nacho” alternado entre titular y suplente-, esta temporada en la Liga Argentina tuvo 42 encuentros de la Etapa Regular, más uno del Play-In, en donde terminó alcanzando una efectividad del 32.5% (14 triunfos y 29 derrotas).

En lo referente a su nivel basquetbolístico, Ignacio Galardo dijo que “esperaba tener una mejor temporada, otro tipo de rendimiento; pero no se me dio”. Finalmente, concluyó diciendo que “Ahora estoy disfrutando un tiempo en casa y enfocado completamente en lo que venga”.