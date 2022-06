Manifestó Mariano Marina, en alusión a la campaña realizada con Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquetbol 2021/2022. En la nota, la entrevista completa al base olavarriense, que llegó con el equipo rionegrino a la final de la Conferencia Sur.

“Arranqué medio mal la temporada, porque era la primera vez que me iba de casa, a una nueva ciudad, a un nuevo equipo, con nuevos compañeros. Pero de a poco me fui amoldando a todo, soltándome y ejecutando cada vez más”, expresó Mariano Marina. Además remarcó que “fue una temporada donde terminé en un alto nivel (…) El equipo, el técnico, todos los dirigentes, y la ciudad en sí, pusieron confianza en mí y eso fue lo que me permitió terminar jugando como jugué”.

Promediando la etapa regular del torneo, el perimetral oriundo de Olavarría sufrió la una lesión en su codo izquierdo que lo tuvo alejado de las canchas por casi dos meses. “El percance por la lesión llegó justo cuando estaba en mi mejor nivel; teniendo buenos partidos y minutos, con confianza y todo”, dijo Mariano. Asimismo, agregó que “me llevó a perderme la mayor parte de los playoff. Pero creo que cuando volví, lo hice de buena manera”. En materia estadística y disputando un total de 41 partidos, el base de 23 años y 1.84 metros de altura, promedió 9.3 puntos (con 51.1% efectividad en dobles), 4.1 rebotes y 2.2 asistencias en 20.3 minutos por encuentro.

Por otra parte y consultado sobre el desempeño de Viedma en la temporada, el olavarriense manifestó que “llegamos bastante tocados todos a la final, y no se nos pudo dar ante Zárate. Pero dimos un pasito más con lo que es el ´Depo´ Viedma; ya que el año pasado se habían quedado a un paso de la final de conferencia, y nosotros esta vez llegamos”. Además, aclaró que “si bien sabíamos que estábamos para un poquito más, no se nos dio por diferentes circunstancias; y así es el básquet, el deporte, se gana o se pierde”.

En base a los números, Deportivo Viedma fue el mejor equipo de la Fase Regular de la Liga Argentina 2021/22 con un récord de 19 triunfos y 9 derrotas (67.8% de efectividad). Para luego ser subcampeón de la Conferencia Sur, tras vencer en playoff a Gimnasia La Plata (3 a 1 en cuartos de final) y Racing de Olavarría (3-1 en semifinales) y perder ante Zárate Basket (1 a 3) en la final.

Finalmente y en referencia sus estadía en Viedma, Mariano Marina -que tiene un año más de contrato con el equipo rionegrino- esgrimió que “me sentí muy cómodo, muy querido, muy importante; porque siempre se aseguraron de que no me falte nada. Todos tenían confianza en mí, como yo tenía en ellos; y eso fue lo que nos permitió llegar a donde llegamos”, concluyó.