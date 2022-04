Fue presentado un plan de intervención del corredor turístico de Sierras Bayas

En el atardecer de este jueves, en el Centro Cultural Sierras Bayas, el intendente Ezequiel Galli encabezó la presentación del plan de intervención del corredor turístico de la localidad serrana.

Estuvo acompañado por los secretarios de Desarrollo Económico Julio Valetutto y de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, la subsecretaria de Empresas e Inversiones Emilia Díaz y la directora de Turismo María Emilia Martinese.

También estuvo presente la presidente del Honorable Concejo Deliberante Cecilia Krivochen, el secretario de Gobierno Hilario Galli, la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni, el delegado de Sierras Bayas Guillermo Rikal, subsecretarios/as, directores/as, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la localidad

El Partido de Olavarría tiene la posibilidad de ordenar y planificar su desarrollo turístico, y revalorizar su patrimonio. Esto será posible a través de una visión compartida entre actores públicos y privados, en una estrategia que permitirá alcanzar y satisfacer las necesidades de la comunidad, al mismo tiempo que permita fortalecer un destino turístico seguro y competitivo como lo es Sierras Bayas.

En el evento, se presentó un video institucional y luego tomó la palabra el intendente Galli: “quiero contarles un poco la historia de esta gran inversión que venimos trabajando y desarrollando el proyecto hace algunos años. Sabemos que el potencial -siempre se habló del potencial turístico que tiene Sierras Bayas- en la belleza natural que nos dio la providencia, del potencial humano y del talento que tenemos para desarrollar el turismo”.

“Pero nunca se accionaba para empezar a desarrollar la potencialidad que tienen esta localidad, todas las localidades del Partido tienen mucho potencial y Sierras Bayas en particular tiene bellezas naturales, tiene cerro, tiene espejo de agua, tiene lugares maravillosos para visitar y tiene historia y la historia también es parte del desarrollo del turismo, que es una historia que podemos redescubrir los ciudadanos del Partido de Olavarría y que pensamos que es algo muy bueno para ofrecer a quienes nos quieran visitar”, agregó.

Asimismo recordó que “los fondos para esta inversión quiero contárselos, ustedes saben lo habrán visto en los medios de comunicación que hace un tiempo -no hace mucho- vendimos una calle a Cementos Avellaneda y tomé la decisión en ese momento de destinar los fondos (y no es casualidad), el 50% de esos fondos al desarrollo del turismo. Fondos que provienen de la minería decidimos reinvertirlos en una localidad que le ha dado tanto a la minería. Esa fue la primera decisión: el 50% va al desarrollo -en este caso- del turismo en Sierras Bayas; el otro 25% va a estar destinado a infraestructura en localidades y tenemos la intención de mejorar el acceso al Cerro Fortabat, que también tiene mucho potencial turístico para la ciudad de Olavarría y para los visitantes; y el otro 25 % es para infraestructura en Parques Industriales, por lo cual digo el concepto de lo que viene de la minería que se destine a las localidades y en particular en Sierras Bayas al turismo, porque sabemos que en algún momento y esto siempre lo hablábamos en discusiones, en charlas que hemos tenido con vecinos de Sierras Bayas, con funcionarios o amigos”.

“En algún momento el recurso natural se termina porque es finito, estamos hablando de 80, 90, 100 años, quién sabe, y el día que eso pase lo que estamos haciendo es sembrar la primera semilla para que a futuro la localidad tenga un desarrollo turístico y pueda recibir visitantes de otros lugares. Todos sabemos que el turismo, esto lo dicen los especialistas, es la industria que más ha crecido en los en los últimos 50 años. No solamente el turismo externo, sino también el turismo interno y el turismo regional, las famosas ‘escapadas del fin de semana’ a raíz de la pandemia siguen creciendo”, manifestó.

Galli sostuvo que “un destino como Sierras Bayas es, con todo lo que queremos desarrollar en el Parque Matilde Catriel, en Los Fresnos, en el Parque Carlos Medici, en el Mirador Santa Lucía, en el Cerro del Diablo, con esas vistas maravillosas y acá entra la cuestión de la infraestructura en turismo”.

En este sentido se preguntó si “faltan inversiones en infraestructura turística: hoteles, cabañas, restaurantes, gastronomía y el problema es el huevo y la gallina: ¿quién va a invertir en un lugar que no apuesta al desarrollo del turismo?, entonces tomamos la decisión de empezar a desarrollar el turismo y que Sierras Bayas empiece a desarrollarse como una localidad turística. Y que los desarrolladores turísticos empiecen a ver a la localidad como una oportunidad, eso es lo que queremos”.

“Y eso si sucede -y estamos convencidos que va a suceder en el largo plazo- va a generar empleo genuino. Es lo que buscamos, así que tenemos que disfrutar Olavarría, el eslogan habla de disfrutarla, disfrutar el partido que tiene mucho. Disfrutémoslo, contagiemos entusiasmo, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, espero que nos acompañen en esta gran tarea”, concluyó.

Al finalizar el discurso del Intendente, Gonzalo Salicio (artista de la localidad) interpretó las chacareras El Olvidao y Chaupi Chaupi Corazón.