Fue inaugurado el Paseo de la Salud

Acompañaron al intendente los secretarios de Gobierno Hilario Galli, de Salud Germán Caputo, de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, como también la presidente del HCD Cecilia Krivochen, el director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Bettina Bernardelli.

También estuvieron presentes subsecretarios y directores municipales, directores, personal y profesionales de la salud del Hospital Municipal “Héctor Cura, personal de salud de Centros de Atención Primaria, representantes de Sanatorio Cemeda, Clínica María Auxiliadora, Instituto Médico Olavarría y Sem.

Señoras y señores concejales, consejeros de Coopelectric, Cámara Empresaria, Sociedad Rural Olavarría y Unión Industrial Olavarría también dijeron presente.

El acto de reapertura del predio dio inicio con el corte de cintas, la iluminación del espacio y la palabra del secretario de Salud Germán Caputo que celebró que la reinauguración tenga lugar este jueves que “conmemoramos el Día de la Salud. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar de los individuos de una sociedad. Se necesita hacer promoción y prevención. Estas inauguraciones nos dan mecanismos para que podamos lograr este bienestar que todos queremos para la comunidad”.

“Con Ezequiel fuimos la cara visible durante la Pandemia, pero atrás nuestro había mucha gente que hizo que ese momento no fuera tan duro como uno esperaba”, concluyó.

Posteriormente el intendente Ezequiel Galli -en representación de toda la comunidad de Olavarría– entregó distinciones a diferentes actores que tuvieron una ardua tarea durante el contexto de Pandemia por Covid19.

“En este día tan importante para la salud, lo que acaba de suceder es -primero que nada- el corte de cinta de un espacio en este importantísimo Parque que tiene el Partido de Olavarría. Va a ser un espacio de promoción, de concientización, para poder lograr que el vínculo que se generó en esta esquina de la ciudad, gracias a la Pandemia, pueda seguir reforzándose. Digo promoción, prevención, concientización, porque como decía Germán, la falta de salud no es solamente la enfermedad, la salud es mucho más que eso: es una integralidad física, psíquica, emocional y tiene que ver mucho el deporte, y este lugar, este Parque que los olavarrienses han tomado como propio se usa mucho para practicar deporte, para caminar, para trotar. Lo usamos los de 40 y pico, 50 y pico, los de veintipico, los chicos que vienen a tomar mate, a charlar, a pasar un rato”, sostuvo el Intendente.

Asimismo recordó que “la propuesta de Julio Ferraro en su momento fue darle una vuelta de rosca a esta esquina, que pasamos todos los días por acá y la verdad que uno ve el antes y el después y no solamente es brindar atención, un servicio de salud para los ciudadanos, sino también poder intervenir una esquina del Parque para que los vecinos la puedan disfrutar y la puedan aprovechar. La iluminación Led hizo lo propio, creo que este lugar va a hacer lo propio. Poder mezclar esparcimiento con promoción de la salud creo que es algo maravilloso”.

“Este lugar, este contenedor, nos sirvió de apoyo para hacer los testeos en el peor momento de la Pandemia, cuando veíamos colas y colas de gente esperando para testearse y saber si tenía o no covid y creo que el agradecimiento a cada uno de los que recibieron ese humilde cuadrito es también el agradecimiento a todos los que están atrás de cada uno de los referentes, cada uno de los empleados municipales, ya sea de salud, deporte, cultura, pusieron el cuerpo en el momento más difícil, recorrieron domicilios, formaron bolsas de comida para gente que no podía trabajar y necesitaba la asistencia del Estado Municipal. Ni hablar de las clínicas privadas, el sistema privado de salud que fue un soporte un apoyo clave y fundamental para poder gestionar la Pandemia”, aseguró.

Luego remarcó que “todos nos pusimos a trabajar codo a codo para afrontar algo que era desconocido, que era sin precedentes para el mundo -por lo menos en los últimos más de 100 años– y creo que eso es un mínimo reconocimiento en comparación de todo lo que brindaron y nos dieron para poder llevar adelante esa tarea”.

“La única palabra que me viene a la cabeza en este momento es ¡Gracias!, es gracias a todos porque realmente este espacio simboliza la lucha que tuvo el Partido de Olavarría en contra de esta enfermedad. Hoy estamos todos al aire libre sin barbijo, a partir de hoy los chicos lo pueden usar o no en las Escuelas, una gran noticia para todos.. No nos relajemos, sigamos cuidándonos, sigamos pensando en que la Pandemia no terminó y utilicemos este espacio para lo que fue creado: para asesorarnos, hacer preguntas, tomarse la presión, en algún momento para vacunarse. Utilícenlo, es de ustedes”, finalizó Galli.

El Paseo de la Salud

Ubicado en la esquina de Avda. Brown y Belgrano, con un diseño totalmente moderno y confortable, el Paseo de la Salud se integró al entorno natural del parque, mediante la concreción de esta obra. Se buscó que el lugar se consolide como un espacio destinado a la salud, no sólo por las actividades propiamente dichas que se desarrollan en relación a los controles médicos, sino también por la posibilidad que aporta para la realización de eventos relacionados a la actividad física y el bienestar de la población.

Mediante el diseño, se propuso que el espacio sea un lugar de encuentro y reunión, con el equipamiento urbano necesario, adaptado a los requerimientos actuales de la comunidad.

La obra estuvo a cargo de la firma de José Carlos Balzi, adjudicataria de la licitación, y requirió una inversión de 6.920.000 pesos.

En cuanto a los detalles de obra, se destaca que el acceso principal se constituyó en la esquina de Belgrano y Avda. Brown, enmarcado por dos canteros elevados (situados sobre línea municipal de dichas calles), que conducirán a uno central, también elevado con un único árbol, que simboliza la vida y el bienestar, para luego llegar al espacio físico destinado a controles, que identifica al lugar como Paseo de la Salud.

Cabe recordar, como antecedente, que el Paseo de la Salud fue inaugurado -el día 10 de mayo de 2017- durante la gestión del intendente Ezequiel Galli, con dos objetivos claves: la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades no transmisibles.

Surgió por iniciativa de la Secretaría de Salud Pública y ha trabajado de manera multidisciplinaria y articulada con diferentes áreas como Bromatología, Deportes, Turismo, Cultura, en diferentes actividades, propuestas y campañas de concientización, que tuvieron gran impacto en la comunidad.