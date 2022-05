Fue inaugurada la segunda etapa de ampliación de la red de cloacas de Loma Negra

El acto se realizó durante la mañana del martes y fue encabezado por el intendente, Ezequiel Galli.

El acto tuvo lugar en instalaciones de la planta depuradora cloacal –que se ubica en tierras del ex aeródromo municipal- en inmediaciones al Sector Industrial Planificado “Los Fresnos”.

Junto al Intendente se encontraban presentes los secretarios de Gobierno Hilario Galli, de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, de Desarrallo Económico Julio Valetutto, de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el delegado de Loma Negra Gabriel Suburu, demás funcionarios municipales, concejales, referentes de instituciones de la comunidad y vecinos.

En representación de Coopelectric participaron del acto el presidente del Consejo de Administración Cruz Arouxet, secretario Alberto Miotti y vocal titular José Morán.

“Para nosotros hoy es un día un día muy importante y creo que la presencia de ustedes también amerita que diga unas palabras y que exprese qué es lo que viene pasando en Loma Negra y las cloacas. Les voy a contar una anécdota pequeña, una pequeña historia, cuando asumía en diciembre del 2015 nos sentamos con Julio Ferraro a ver el mapa de cloacas de Olavarría, a ver dónde había cloacas, dónde no había cloacas. Nos llamó la atención que parte de Villa Alfredo Fortabat, un tercio aproximadamente tenía la red de cloacas, pero no los desechos no tenían dónde ir, es decir se hizo la red de cloacas sin construirse la planta depuradora. Es poner el carro delante del caballo, diría mi abuelo. Entonces nos pusimos a trabajar y tomamos la decisión de hacer esta planta depuradora”, contó Galli.

“A mí me encanta que vengan a conocer, visitar y recorrer la planta, porque es una planta modelo, moderna, una planta que hoy está operativa y que está brindando un servicio no solamente a ese tercio de Villa Alfredo Fortabat que ya tenía la red, sino a 318 familias que se agregan”, destacó.

“Hoy gracias a esta obra que hicimos en conjunto con ENOHSA, 318 familias tienen un mejor servicio brindado por el Municipio, son 318 familias que tienen mayor calidad en su salud y son 318 familias que dejan de llamar al camión atmosférico. Esto es crecimiento, desarrollo y salud para la localidad”, aseguró el Intendente.

“Tenemos un compromiso que es seguir trabajando por este camino y que en los próximos cinco años podamos seguir avanzando y llegar a tener la cobertura total”, aseveró.

“Es un día de mucha alegría, es un día de mucha felicidad y seguimos avanzando en infraestructura, seguimos avanzando en salud y esto es importante. Vamos a seguir trabajando por este camino, brindando las mejores condiciones, que es para lo que la gente nos puso en este lugar. Muchas gracias y que tenga un buen día”, cerró Galli.

Puntualmente, la red recorre las calles: Alberdi entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, Santa Elena entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, Sarmiento entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, Brown entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, Av. 25 de mayo entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, A. Argentina entre Av. De los Inmigrantes y Av. Libertad, J. Becker entre Pte. H. Yrigoyen y Av. Libertad, 1° de Mayo entre Alberdi y J. Becker, Pte. H. Yrigoyen entre Alberdi y J. Becker y Av. Libertad entre Alberdi y Av. 9 de Julio.

La obra de ampliación abarca las redes de desagües cloacales comprendidas entre: Av. Libertad, Av. de los Inmigrantes, calle J. Becker y Av. Alberdi. En Av. Libertad el servicio llega a ambas aceras desde Av. Alberdi hasta Av. 9 de Julio, con salida hacia el colector de 250 mm existente.

En forma complementaria, también se ejecutó la construcción de bocas de registro de hormigón de diámetro 1200 mm, colocación de conexiones domiciliarias cortas y reparación de pavimento de hormigón en traza de la nueva red cloacal.

La ampliación de la red cloacal constituye el servicio de saneamiento Nº2, para tener una adecuada estructura sanitaria, junto con el agua potable que está en funcionamiento.