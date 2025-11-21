Personal de la SubDDI Olavarría logró la captura de un hombre que se dio a la fuga en un vehículo, finalizando la persecución en un baldío. Sobre el aprehendido pesaba una orden de detención por “Robo” y “Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego y Lesiones”.

Olavarría. En la noche de este jueves, personal del Grupo Operativo (G.O) de la SubDDI Olavarría, tras intensas tareas investigativas de encubierto, logró hacer efectiva la detención de un masculino.

El ciudadano fue interceptado en la vía pública, pero al advertir la presencia policial, se dio a la fuga en el automóvil en el que circulaba. Esto desencadenó una persecución que finalizó cuando el sujeto intentó ocultarse en un terreno baldío de la ciudad, donde finalmente fue aprehendido.

Acusación Judicial

Sobre el detenido recaía una orden de detención librada por el Juzgado de Garantías N° 2 (Departamento Judicial de Azul sede Olavarría). El sujeto está imputado en dos hechos delictivos:

Robo Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego y Lesiones

La investigación de la causa está a cargo de la UFI N° 07. El detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI para los trámites legales y se encuentra a la espera de cupo para ser alojado en una Unidad Carcelaria.