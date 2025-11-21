Un hombre de 32 años fue capturado ayer en Barrio Sarmiento en el marco de un “operativo cerrojo” realizado por la SubDDI y Protección Ciudadana. El detenido está acusado de “robo agravado por el uso de arma de fuego” contra el comerciante.

Olavarría. El Municipio de Olavarría informó que en la jornada del último jueves se concretó la detención de Braian Martiniano Díaz, de 32 años, único acusado por el violento ataque sufrido días atrás por el comerciante y concejal Javier Frías.

La captura fue el resultado de un operativo encabezado por la SubDDI, con la colaboración activa de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en el marco del trabajo preventivo y de seguridad articulado en el Partido.

Detalle del Operativo y la Detención

Las tareas investigativas permitieron establecer el paradero del acusado en un posible domicilio en el Barrio Sarmiento. Ante esto, se diagramó un “operativo cerrojo” en torno a ese sector de la ciudad.

La detención se concretó sobre la calle Pourtalé, entre República del Líbano y Torres, lográndose individualizar al acusado y efectivizar su captura.

Braian Martiniano Díaz se encuentra a disposición de la Justicia, alojado en la sede de la SubDDI local. La causa en su contra está caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”, con la intervención del fiscal Christian Urlézaga.