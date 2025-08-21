Fue detenido el dueño de HLB Pharma por la causa de 96 muertes por fentanilo adulterado

El empresario Ariel García Furfaro, junto con sus hermanos, su madre y directivos de la empresa, fue aprehendido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería por orden del juez federal Ernesto Kreplak.

En el marco de la investigación por las 96 muertes causadas por fentanilo contaminado, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, fue detenido este miércoles. La orden del juez federal Ernesto Kreplak alcanzó a toda la cúpula directiva y técnica de las empresas, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

Entre los detenidos se encuentran los hermanos del empresario, Diego y Damián García, y su madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma. También fueron apresados directivos clave como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

Una investigación por “criminalidad compleja”

La detención masiva responde a una solicitud de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un “hecho de criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado”. La medida se tomó tras meses de investigación y la aparición de pruebas contundentes.

La causa se centra en posibles “desvíos de calidad” en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo. La decisión judicial se aceleró luego de que el Cuerpo Médico Forense encontrara un “nexo concausal” entre el fármaco adulterado y la muerte de los pacientes en 12 de 20 historias clínicas analizadas.

El operativo de detención fue llevado a cabo por Gendarmería y la PSA. Se espera que todos los implicados presten declaración indagatoria en las próximas horas.