Olavarría. Con motivo del Feriado Nacional de hoy, lunes 24 de noviembre, y el Día No Laborable de mañana, martes 25 de noviembre (Aniversario de Olavarría), el Municipio comunicó los horarios especiales que regirán para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto en su modalidad urbana como interurbana.

Servicio Urbano

Día Motivo Horario de Inicio/Fin Frecuencia Lunes 24/11 Feriado Nacional 08:00 a 20:00 hs. Cada una hora Martes 25/11 Día No Laborable 06:30 a 22:30 hs. Cada media hora

Servicio Interurbano

El lunes 24 rigen los horarios de día feriado, y el martes 25 rigen los horarios de día sábado.

Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)

Salidas Lunes 24/11 (Feriado) Martes 25/11 (Sábado) De Olavarría 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 De Loma Negra 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:45 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:45 De Villa Mí Serranía 13:45 06:45, 07:45, 12:50, 19:50

Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)

Salidas Lunes 24/11 (Feriado) Martes 25/11 (Sábado) De Olavarría 7:00, 9:00, 11:00, 12:45, 14:45, 16:30, 18:30, 20:30 06:00, 06:45, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 De Sierras Bayas 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 17:30, 19:30, 21:45 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:15, 14:00, 16:00, 18:05, 20:00, 22:05 De Colonia San Miguel 7:45, 13:45, 21:30 06:45, 07:45, 13:00, 17:50, 21:50

Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)

Salidas Lunes 24/11 (Feriado) Martes 25/11 (Sábado) De Olavarría 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 05:15, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 De Hinojo 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00