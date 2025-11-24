El Municipio de Olavarría informó que el servicio urbano funcionará con frecuencia de feriado (cada una hora) hoy lunes, y con frecuencia especial de media hora mañana martes 25 (Día No Laborable por Aniversario). El servicio interurbano operará con horarios de feriado (lunes) y de sábado (martes).
Olavarría. Con motivo del Feriado Nacional de hoy, lunes 24 de noviembre, y el Día No Laborable de mañana, martes 25 de noviembre (Aniversario de Olavarría), el Municipio comunicó los horarios especiales que regirán para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto en su modalidad urbana como interurbana.
Servicio Urbano
|Día
|Motivo
|Horario de Inicio/Fin
|Frecuencia
|Lunes 24/11
|Feriado Nacional
|08:00 a 20:00 hs.
|Cada una hora
|Martes 25/11
|Día No Laborable
|06:30 a 22:30 hs.
|Cada media hora
Servicio Interurbano
El lunes 24 rigen los horarios de día feriado, y el martes 25 rigen los horarios de día sábado.
Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)
|Salidas
|Lunes 24/11 (Feriado)
|Martes 25/11 (Sábado)
|De Olavarría
|7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
|06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
|De Loma Negra
|8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:45
|07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:45
|De Villa Mí Serranía
|13:45
|06:45, 07:45, 12:50, 19:50
Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)
|Salidas
|Lunes 24/11 (Feriado)
|Martes 25/11 (Sábado)
|De Olavarría
|7:00, 9:00, 11:00, 12:45, 14:45, 16:30, 18:30, 20:30
|06:00, 06:45, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
|De Sierras Bayas
|8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 17:30, 19:30, 21:45
|07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:15, 14:00, 16:00, 18:05, 20:00, 22:05
|De Colonia San Miguel
|7:45, 13:45, 21:30
|06:45, 07:45, 13:00, 17:50, 21:50
Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)
|Salidas
|Lunes 24/11 (Feriado)
|Martes 25/11 (Sábado)
|De Olavarría
|7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
|05:15, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
|De Hinojo
|8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
|06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00