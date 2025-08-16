FRANCISCO  LEIVA  “QUICO” (Q.E.P.D.)

7 horas ago Necrológicas

 FRANCISCO  LEIVA  “QUICO” Falleció en Olavarría el día  16   de   Agosto  de 2025 a los   78 años de edad.

Sus hijos: María Alejandra y German Martin Arnoldo Leiva.
Sus nietos: Giuliana Sbardolini, Martina Leiva, Elisa Leiva y Valentín Leiva.
Sus bisnietos: Ámbar Laborde, Gianna Ibañez y Donatto Aguilera.
Sus hijos políticos: Karina Vanesa Arouxet y Martin Javier Ruiz Moreno.
Su nieto político: Nicolás María.  y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “D” comienza 16hs, cierra 00hs, reabre 8hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Domingo 17 de Agosto a las 10:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Barrio en el que vivía: CECO II.

Lugar de nacimiento: Corrientes.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

Compartir
Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved