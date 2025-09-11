Fórmula 1: Flavio Briatore considera la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2026

El director del equipo francés destacó la necesidad de “estabilidad” de cara a la próxima temporada y dejó abierta la posibilidad de que el piloto argentino acompañe a Pierre Gasly.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría ser una realidad para la temporada 2026. En una entrevista reciente, el director de Alpine, Flavio Briatore, dejó abierta la posibilidad de que el piloto argentino continúe en el equipo, destacando que la escudería necesita “estabilidad” de cara al futuro.

Briatore remarcó que la opción de mantener a la dupla actual es una de las alternativas más firmes para el próximo año. “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, explicó. En la próxima temporada, Colapinto podría ser el compañero de Pierre Gasly, quien ya tiene contrato con la escudería hasta 2028.

Cambio de motores y críticas pasadas

Las declaraciones de Briatore también se basan en un punto de inflexión para el equipo: el cambio reglamentario de 2026, cuando Alpine pasará a utilizar motores Mercedes. “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, afirmó el directivo, quien reconoció que el motor actual es un “gran hándicap” que ha afectado el rendimiento del monoplaza.

Estas palabras contrastan significativamente con la postura que el empresario italiano había mostrado semanas atrás. Anteriormente, Briatore había cuestionado la capacidad de Colapinto para mantenerse en la máxima categoría, sugiriendo que podría haber necesitado más tiempo de preparación y que estaba bajo “demasiada presión”. Su nueva visión, más positiva, indica un cambio en la percepción de la dirección del equipo sobre el piloto de Pilar.