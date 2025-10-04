Fórmula 1: Colapinto largará 18° en Singapur y lamentó el “tráfico” en clasificación

El piloto argentino Franco Colapinto expresó su frustración tras no poder avanzar a la Q2 en Marina Bay. Aunque reconoció que el ritmo de carrera “no es su fuerte”, buscará sumar sus primeros puntos del año este domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no ocultó su enojo tras la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde quedó eliminado en la Q1 y largará desde el 18° puesto en la carrera de mañana.

“Estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar [a Q2]. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo”, declaró Colapinto, que disputa su 12° Gran Premio de la temporada.

El argentino explicó que su última vuelta fue arruinada por el tránsito en pista, lo que le hizo perder tiempo valioso: “Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip, me molestaron mucho”.

Desafío para la Carrera del Domingo

Colapinto enfrentará un duro desafío en el circuito urbano de Marina Bay, donde las oportunidades de adelantamiento son escasas. Si quiere sumar sus primeros puntos del año, deberá subir varias posiciones.

De cara a la carrera, el piloto analizó: “Hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

Consultado sobre el ritmo de carrera, que no pudo practicar lo suficiente en los entrenamientos libres, se sinceró: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana sea un día mejor que el de hoy”.

El piloto, que estuvo cerca de sumar en Países Bajos (finalizó 11°), buscará finalmente romper la racha y conseguir sus primeros puntos en la decimoctava fecha del campeonato.

Russell, Sorpresa en la Pole

La pole position en Singapur fue para el británico George Russell (Mercedes), quien dio la gran sorpresa de la jornada de clasificación.

Lo acompañará en la primera fila el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien largará segundo y sigue en la búsqueda de recortar distancia en el campeonato contra los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes saldrán tercero y quinto, respectivamente.

La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo a las 9 de la mañana (hora argentina).